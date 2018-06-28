Алексей Цыденов высказал мнение о стратегии пространственного развития России
Стратегия пространственного развития России должна быть направлена в первую очередь на развитие не только Калининградской области, Крыма, Дальнего Востока и приграничных территорий, но и центральных регионов РФ. Такое мнение глава Бурятии Алексей Цыденов высказал в среду на посвящённых разработке стратегии парламентских слушаниях в Совете Федерации, сообщает ТАСС.
- Указаны территориальные приоритеты стратегии - Калининград, Крым, Дальний Восток, приграничные территории, куда и Бурятия входит. Нужно обратить внимание и на центральные области: Ивановскую, Вологодскую, Костромскую, чтобы у нас не получился блин с толстыми краями и дырками посередине. Делать однозначную концентрацию на приграничье и Дальнем Востоке, наверное, не совсем правильно, мы и центральную часть должны поддерживать, - сказал Цыденов.
Он также отметил, что Стратегия пространственного развития должна быть рассчитана до 2035 года. При этом её следует разбить на два этапа: первый - до 2025 года, а второй - до 2035 года.
- Мне кажется, надо делать до 2035 года, потому что сам текст стратегии... не претерпит никаких изменений, целеполагание остается тем же, что 2025 год, что 2035 год, - пояснил глава Бурятии.
В марте премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил минэкономразвития и минфину РФ представить в правительство Стратегию пространственного развития. Работу над стратегией планируется завершить к концу 2018 года. По словам главы правительства, документ призван дать ответы на вопросы, каковы конкурентные преимущества и перспективные специализации каждого российского региона, как воплотить в жизнь потенциал каждой части страны и сделать его востребованным для бизнеса, уточняет ТАСС.
Глава Бурятии о развитии РФ: «Нужно, чтобы не получился блин с толстыми краями и дырками»
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