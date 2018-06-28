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Путин вручил госнаграды учительнице из Агинского и Кобзону

Путин вручил госнаграды учительнице из Агинского и Кобзону
Власть,  Фото:пресс-служба Кремля
27 июня в Кремле состоялась церемония вручения государственных наград

Владимир Путин вручил ордена, знаки отличия и знаки о присвоении почётных званий 35 россиянам за выдающиеся достижения в науке, культуре, образовании, медицине, сельском хозяйстве, производственной деятельности.

- Каждый из вас добился выдающихся результатов в своей деятельности. Ваши достижения, победы, рекорды, мужество и труд – это значимый вклад в развитие России. И конечно, у этого вклада есть и огромное нравственное значение. Ваша жизнь – это пример напряжённого труда, смелого поиска, преданности своему делу и, безусловно, личной ответственности за судьбу нашей страны, стремления сделать для неё как можно больше: добиться прорывов, достичь новых высот, изменить жизнь к лучшему, - обратился к участникам церемонии президент.

Почётного звания «Заслуженный учитель Российской Федерации» удостоена Римма Дондокова, педагог из Агинского Бурятского округа Забайкальского края. Она преподает математику и МХК в Ага-Хангильской средней школе имени Базара Барадина. Римма Пурбуевна - отличник народного просвещения. Стаж ее педагогической работы составляет 41 год, сообщили в пресс-службе администрации Агинского Бурятского округа.

Также знак отличия «За благодеяние» вручен народному артисту СССР, Герою Труда России, депутату Госдумы от Бурятии, Забайкальского края, Иркутской области Иосифу Кобзону.

- «За благие дела» я бы перевёл другим названием — «Спешите делать добро», - Иосиф Кобзон.
Путин госнаграды учителя
 
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