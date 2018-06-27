Время продажи алкоголя в Забайкальском крае, в случае принятия законопроекта в двух чтениях на ближайшей сессии Законодательного собрания региона, увеличится с 8.00 до 23.00 уже с июля, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 27 июня депутат Юрий Кон
Комитет по экономической и инвестиционной политике заксобрания одобрил законопроект об увеличении на 6 часов времени продажи алкоголя в Забайкальском крае, инициатива будет рассмотрена на сессии 4 июля. Против законопроекта намерена голосовать фракция ЛДПР.
- Мы планируем представлять этот законопроект на сессии 4 июля сразу в двух чтениях. Если его примут, то закон заработает через 10 дней после опубликования. Это будет уже в июле, — уточнил Юрий Кон.
Особые ограничения по продаже алкоголя в Забайкалье правительство региона начало внедрять при руководстве Константина Ильковского. В августе 2013 года власти нормативным актом запретили продажу с 21.00 до 10.00, однако в ноябре того же года Арбитражный суд отменил решение властей, так как для подобного ограничения нужен был региональный закон. Его заксобрание края приняло через месяц. В январе 2014 года спиртное запретили продавать с 21.00 до 10.00, с января 2015 года – с 20.00 до 11.00.
В Забайкалье увеличат время продажи алкоголя
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