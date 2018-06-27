С 20 по 21 сентября в Иркутске пройдет второй Байкальский международный экологический водный форум, организатором которого выступает правительство Иркутской области
Девиз предстоящего мероприятия: «Байкал – источник жизни».
В преддверие Форума организаторы объявили о проведении двух конкурсов. Первый – Международный технологический конкурс «Байкал – источник жизни», который включает четыре номинации: «Технологии очистки сточных вод (технологии и оборудование)», «Проекты по сбору, переработке и утилизации отходов», «Проекты социально-ответственного малого и среднего бизнеса Байкальского региона», «Научные и специальные проекты по водным технологиям «Вода на службе человека – вода работает, лечит, воспитывает».
Второй конкурс – образовательных и просветительских проектов пройдет в двух номинациях: «Методические разработки экологических уроков, игр, мастер-классы проектов, акций и других интерактивных мероприятий, а также разработки краткосрочных и долгосрочных просветительских программ, реализуемых в области экологического просвещения и образования» и «IT-программы для сетевых ресурсов: интернет-проекты, приложения к мобильным телефонам; обучающие компьютерные игры; другие электронные формы».
Участники конкурсов представляют экспозицию на льготных условиях, а победители конкурса получают возможность презентовать свои технологии и проекты на выставке на бесплатной основе.
Организаторы ждут от участников конкурсов интересные идеи, инновационные решения, перспективные предложения. Оригинальность и нестандартные подходы приветствуются, сообщает минприроды РБ.
Открыт приём заявок на конкурсы Байкальского экологического водного форума
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С 20 по 21 сентября в Иркутске пройдет второй Байкальский международный экологический водный форум, организатором которого выступает правительство Иркутской области
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