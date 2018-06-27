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В Бурятии власти проведут инвентаризацию адресов

Власть, 
В правительстве Бурятии сегодня обсудили ситуацию в сфере адресного хозяйства на территории республики и вопросы ведения государственного адресного реестра. Муниципальным образованиям рекомендовано привести всю документацию в соответствии с федеральным законодательством до конца года

Первый заместитель министра имущественных и земельных отношений РБ Марина Коротич сообщила о принятых мерах по формированию достоверного «адресного хозяйства».

Напомним, по поручению главы Бурятии в 2017 году было разработано и принято распоряжение правительства РБ, направленное на оказание содействия органам местного самоуправления и совершенствование адресного хозяйства в республике. Ранее вопросы некачественной организации адресного хозяйства поднимались на рабочих встречах Алексея Цыденова с трудовыми коллективами и жителями республики.

- Необходимость порядка в адресном хозяйстве сложно переоценить. Люди сталкиваются с проблемами при получении государственных услуг при регистрации недвижимости, получении лицензии для создания индивидуального предприятия. Указатели с названиями улиц и номеров домов необходимы работникам почтовой службы, врачам скорой медицинской помощи, сотрудникам полиции, пожарной службы, - отметила Марина Коротич.

Между тем, на сегодняшний день ситуация с исполнением органами местного самоуправления полномочий по присвоению, изменению и аннулированию адресов неоднородна, признала она.

По состоянию на 1 июня в органы местного самоуправления было направлено более 11 тыс уведомлений об отсутствии адреса. Пока же в государственный реестр внесено только 13% от общего количества.

Эффективной организации работы на местах мешает ряд причин. В их числе износ техники, отсутствие интернета, недостаточный уровень квалификации сотрудников местного самоуправления, работающих с адресным реестром и с федеральной информационной адресной системой (ФИАС).

На необходимость проведения полной инвентаризации адресного хозяйства на территории республики и внесения недостающих адресных объектов в ФИАС обратил внимание заместитель руководителя управления ФНС по Бурятии Бадма Мангутов.

- Проблема отсутствия и некорректности адресных сведений в ФИАС сама по себе никуда не исчезнет. Обязательное использование сведений системы в скором времени распространится почти на все сферы жизни. Например, адресные сведения ФИАС используются при создании федеральных информационных систем таких, как: ГИС ЖКХ, система ЗАГС, которая в данное время находится в разработке, маркировка лекарственных препаратов и другие. Подобных информационных систем со временем будет становится все больше, - пояснил он.

По итогам совещания органам местного самоуправления рекомендовано принять меры по организации своевременного, полного и корректного внесения отсутствующих адресов в государственный реестр в соответствии с Распоряжением Правительства и федеральным законодательством.

В частности, муниципалитеты должны разместить на въезде в садоводческие, дачные объединения схемы проезда с указанием улиц и нумерацией домов, а также уличные указатели и номера домов для ориентирования экстренных служб.

Кроме того, будет сформирована межведомственную рабочую группу, которая займется оперативным решением проблемных вопросов, возникающих при ведении ФИАС. Для сотрудников муниципальных образований, занимающихся ведением системы, будут проведены обучающие семинары, сообщает пресс-служба правительства РБ.

- Правительство контролирует ситуацию в адресном хозяйстве и призывает все органы местного самоуправления привести в соответствии с федеральным законодательством всю документацию, касающуюся ведения адресного реестра,- резюмировала Марина Коротич.
правительство Бурятии
 
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