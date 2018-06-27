Генпрокурор Юрий Чайка проведёт совещание в Иркутске

Оно состоится 28 июня



Завтра в Иркутск приедет генпрокурор РФ Юрий Чайка. Об этом сообщает IRK.ru со ссылкой на пресс-службу Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.



Чайка проведёт коллегию по теме «О состоянии законности и практики прокурорского надзора за исполнением законодательства в сфере обращения с отходами производства и потребления».



На мероприятии будет присутствовать министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин, прокуроры регионов, представители администрации президента, руководители комитетов Совета Федерации и Госдумы. Участие в коллегии примет также Байкальский межрегиональный природоохранный прокурор Сергей Зенков.



