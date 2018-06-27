Путин переназначил своего полпреда в Сибири

Сергей Меняйло оказался в числе полпредов, которые сохранили свои посты
Президент Владимир Путин подписал указы о назначениях своих полномочных представителей в федеральных округах. Полпред президента в Сибирском федеральном округе 57-летний Сергей Меняйло сохранил свой пост.
«Назначить Меняйло Сергея Ивановича полномочным представителем президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в указе, опубликованном на сайте Кремля.
Также Путин переназначил своих полпредов в Северо-Западном и Южном федеральных округах. Сохранил пост вице-премьера - полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.
Утвердил президент трёх своих новых полпредов. В Северо-Кавказском округе на место, освобождённое Олегом Белавенцевым, назначен заместитель командира Сил специальных операций, генерал-лейтенант Александр Матовников. Игорь Щеголев, ранее занимавший пост помощника президента, стал полномочным представителем в Центральном федеральном округе вместо Алексея Гордеева, который этой весной вошёл в новый состав правительства в должности вице-премьера. Сменился полпред президента и в Уральском федеральном округе: вместо Игоря Холманских был назначен экс-помощник президента Николай Цуканов.
Как сообщал «Байкал-Daily», Сергей Меняйло был назначен полпредом президента в Сибирском федеральном округе летом 2016 года. До этого он был трудился губернатором Севастополя. Любопытно, что после новости об уходе Меняйло в этом крымском городе выросли продажи шампанского.
Справка:
Сергей Меняйло родился 22 августа 1960 года в городе Алагир (Северо-Осетинская АССР). Окончил Каспийское высшее военно-морское училище по специальности «инженер-штурман». После выпуска был назначен командиром штурманской боевой части на базовый тральщик Кольской флотилии разнородных сил Северного флота.
С 1986 года - командир базового тральщика БТ-22. Через 5 лет получил назначение командиром морского тральщика «Контр-адмирал Власов».
В 1990 году был избран депутатом Мурманского областного Совета.
В 1995 году окончил военно-морскую академию имени адмирала флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова и был назначен начальником штаба - заместителем командира, а с 1998 года - командиром 73-й бригады кораблей охраны водного района Каспийской флотилии.
22 июня 2004 года капитан 1 ранга Сергей Меняйло назначен начальником штаба, а в августе 2005 года - командиром Новороссийской военно-морской базы. В 2006 году присвоено звание контр-адмирала.
В августе 2008 года принимал самое активное участие в военно-морской десантной кампании в ходе проведения операции российских вооруженных сил по принуждению Грузии к миру. Для доставки миротворческого контингента в район противостояния возглавил отряд боевых кораблей Черноморского флота в Абхазии.
В 2009 году назначен заместителем командующего Черноморским флотом Российской Федерации.
В апреле 2010 года выдвинут партией «Единая Россия» (в группе из трёх кандидатов) на должность главы республики Северная Осетия - Алания.
В 2011 году Меняйло освобождён от занимаемой должности заместителя командующего Черноморским флотом и уволен с военной службы в запас Вооружённых Сил РФ.
На момент присоединения Крыма к России Меняйло руководил государственным предприятием «Крымские морские порты», которое выступало как субъект хозяйственной деятельности на акватории пяти портов в Крыму.
В апреле 2014 года Алексей Чалый, исполнявший обязанности губернатора Севастополя с начала Крымского кризиса, предложил Владимиру Путину назначить Сергея Меняйло на должность исполняющего обязанности губернатора Севастополя. В тот же день Меняйло был назначен исполняющим обязанности губернатора.
17 сентября 2014 года Владимир Путин предложил кандидатуру Сергея Меняйло для избрания на пост главы Севастополя. В октябре 2014 года Законодательное собрание Севастополя избрало Сергея Меняйло губернатором Севастополя.
28 июля 2016 года президент РФ назначил Меняйло полномочным представителем президента в Сибирском федеральном округе.
26 июня 2018 года президент России переназначил Сергея Меняйло полпредом в Сибирском федеральном округе.
Путин переназначил своего полпреда в Сибири
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