Путин переназначил своего полпреда в Сибири

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Прокуратура проверит обоснованность нетушения труднодоступных пожаров на Байкале Власть, Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура проверит обоснованность принятия региональными властями решений о нетушении лесных пожаров в отдаленных территориях, сообщил в понедельник ТАСС прокурор Сергей Зенков

Депутат Волков подтвердил конфликт с отделением ЛДПР и властями Забайкалья Власть, Появление дискредитирующей информации о якобы «откреплении» от избирателей Забайкальского края, вероятно, связано с продолжительным конфликтом с депутатом Василиной Кулиевой, краевым отделением ЛДПР и администрацией губернатора, заявил ИА «Чита.Ру» 24 июня депутат Государственной думы Юрий Волков

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