Стоимость размещения предвыборной агитации на выборах в Народный Хурал Республики Бурятия в ИА «Байкал-Daily», свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА № ФС77-38779 от 10 февраля 2010 года:
Размещение информационного текста в разделе «Главные новости» в центре главной страницы сайта: 1 единица - 30 тысяч рублей.
Размещение информации в разделе «Лента новостей»: 1 единица - 10 тысяч рублей.
Баннер над логотипом «Байкал-Daily» (сквозное размещение, размер 1120 на 120 px) - 3000 рублей в сутки.
Баннер над разделом «Главные новости» (главная страница сайта, размер 1120 на 120 px) - 2000 рублей в сутки.
Баннер под разделом «Реплика» (сквозное размещение, размер 240 на 400 px) - 1900 рублей в сутки.
Баннер в разделе «Главные новости» (главная страница сайта, размер 600 на 150 px) - 1700 рублей в сутки.
Расценки на предвыборную агитацию на выборах в Народный Хурал республики Бурятия в ИА «Байкал-Daily»
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Власть, 26.06.2018
Женщина «не обеспечила объективное, всестороннее рассмотрение обращения»
Алексей Цыденов вмешался в скандал с экономическим факультетом
Глава села отправится мести улицы или на другие обязательные работы
Подрядчик пожаловался в антимонопольную службу
Сегодня глава Бурятии Алексей Цыденов проведёт встречу с представителями экологических общественных организаций
Партийный список возглавил Вячеслав Мархаев
Он поставил в пример историю с Саидом Бурятским
Власть, 24.06.2018
Появление дискредитирующей информации о якобы «откреплении» от избирателей Забайкальского края, вероятно, связано с продолжительным конфликтом с депутатом Василиной Кулиевой, краевым отделением ЛДПР и администрацией губернатора, заявил ИА «Чита.Ру» 24 июня депутат Государственной думы Юрий Волков
Власть, 24.06.2018
Строительство крупнейших спортивных объектов в Бурятии, среди которых ледовый дворец и крытый лукодром, обсудили на встрече главы республики Алексея Цыденова с директором департамента инвестиционного развития и управления государственным имуществом минспорта России Александром Росляковым
В связи со стабилизацией обстановки с 23 июня в лесах в границах Забайкальского края отменен режим чрезвычайной ситуации
До этого он трудился советником губернатора Сергея Левченко
Участник торгов должен был предоставить выписку из ЕГРЮЛ, а не сведения о юрлице
Премьера фильма «321-я Сибирская» запланирована на конец года
Сейчас среднемесячный доход составляет около 450 тысяч рублей
Музей Тункинского национального парка переехал в новое здание в Кырене