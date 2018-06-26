Расценки на предвыборную агитацию на выборах в Народный Хурал республики Бурятия в ИА «Байкал-Daily»

Стоимость размещения предвыборной агитации на выборах в Народный Хурал Республики Бурятия в ИА «Байкал-Daily», свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА № ФС77-38779 от 10 февраля 2010 года:



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