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Чиновницу в Бурятии оштрафовали за ответ на жалобу

Власть, 
Женщина «не обеспечила объективное, всестороннее рассмотрение обращения»

Прокуратура Прибайкальского района проверила порядок рассмотрения обращений граждан администрацией Прибайкальского района.

- Проверкой установлено, что заместитель руководителя Прибайкальской районной администрации в нарушение закона «не обеспечила объективное, всестороннее рассмотрение обращения гражданина на действия водителя ООО «Прибайкальский маршрут», ответ по существу поставленных вопросов заявителю не направила, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

Мировой судья судебного участка Прибайкальского района привлёк чиновницу к административной ответственности за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан. Ей назначили штраф 5 тысяч рублей.

Постановление не обжаловано, вступило в законную силу.
прокуратура
 
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