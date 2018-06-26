Чиновницу в Бурятии оштрафовали за ответ на жалобу

Женщина «не обеспечила объективное, всестороннее рассмотрение обращения»



Прокуратура Прибайкальского района проверила порядок рассмотрения обращений граждан администрацией Прибайкальского района.



- Проверкой установлено, что заместитель руководителя Прибайкальской районной администрации в нарушение закона «не обеспечила объективное, всестороннее рассмотрение обращения гражданина на действия водителя ООО «Прибайкальский маршрут», ответ по существу поставленных вопросов заявителю не направила, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.



Мировой судья судебного участка Прибайкальского района привлёк чиновницу к административной ответственности за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан. Ей назначили штраф 5 тысяч рублей.



Постановление не обжаловано, вступило в законную силу.



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