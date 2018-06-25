Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура проверит обоснованность принятия региональными властями решений о нетушении лесных пожаров в отдаленных территориях, сообщил в понедельник ТАСС прокурор Сергей Зенков
В 2015 году Минприроды РФ наделило региональные органы власти полномочиями принимать решение о нетушении лесных пожаров в отделенных территориях, если они не несут никакой угрозы, а затраты на борьбу с ними превысят нанесенный огнем ущерб. Из-за этого на территории ряда сибирских регионов складывается ситуация, при которой площади «официальных» пожаров, с которыми борьба ведется, в сотни раз меньше, чем термоточек в зоне космониторинга.
- Мы будем проводить комплексную проверку по всем трем [байкальским] регионам (Иркутская область, Бурятия, Забайкалье - прим. ТАСС). Особое внимание обратим на проблему с пожарами на труднодоступных территориях, - сказал он.
По словам Зенкова, в преддверии нынешнего пожароопасного сезона надзорное ведомство уже проверяло «определенные структуры в части готовности сил и средств для тушения лесных пожаров» и осталось во многом не удовлетворено ее результатами.
- Подавались одни данные по готовности техники, а на месте мы видели совершенно другую картину, - отметил он.
Ситуация с труднодоступными пожарами, считает прокурор, во многом неоднозначна: «с одной стороны, есть случаи, в которых эти пожары вызывают серьезное задымление, а с другой - их тушение действительно может быть невозможно по объективным причинам».
По состоянию на утро 25 июня на территории Иркутской области, обладающей самыми значительными запасами леса в РФ, в отдаленных территориях действуют 13 лесных пожаров на площади около 38 тыс. га, при этом борьба ведется только с одним из этих очагов - действующим в 11 км от города Бодайдо. Как действующие региональными властями зарегистрированы только пять очагов на площади 168 га.
Прокуратура проверит обоснованность нетушения труднодоступных пожаров на Байкале
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