Глава села отправится мести улицы или на другие обязательные работы
Глава сельского поселения Ушарбай Забайкальского края осуждён за повторную пьяную езду.
В декабре 2015 года глава поселения был признан виновным по ч.1 ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения) и лишён права управления транспортными средствами на 1 год 6 месяцев со штрафом 30 тысяч рублей.
- В феврале 2018 года сотрудники полиции выявили факт управления главой поселения автомобилем в посёлке Могойтуй с признаками алкогольного опьянения. При этом от прохождения медицинского освидетельствования он отказался, в связи с чем руководителем краевого следственного управления Следственного комитета было возбуждено уголовное дело, - сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.
Мировой суд назначил главе наказание в виде обязательных работ на срок 220 часов с лишением права управления транспортными средствами на 2 года.
Приговор в законную силу не вступил, сообщили в краевой прокуратуре.
Главу села в Забайкалье осудили за повторную пьяную езду
Власть, Фото:
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