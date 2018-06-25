Сельские власти в Бурятии обязали построить ипподром за 3 дня

Власть, Фото: Сергей Тарасенко

Подрядчик пожаловался в антимонопольную службу



Бурятское УФАС России признало обоснованной жалобу ООО «АнгараСтройЛидер» на администрацию сельского поселения Толтой в Тункинском районе.



Муниципалитет 23 апреля опубликовал оповещение об электронном аукционе на строительство ипподрома. После заказчик неоднократно вносил изменения в извещение о проведении закупки.



Заявитель явился единственным участником закупки. Аукцион был признан несостоявшимся 17 мая. Сельские власти 22 мая направили компании проект контракта на подпись, в котором указал срок окончания работ – 30 мая.



Победитель закупки направил протокол разногласий в части изменения сроков. Заказчик направил проект контракта без изменений, а впоследствии признал участника закупки уклонившимся от подписания контракта.



По закону о контрактной системе договор может быть заключен не ранее, чем через 10 дней с даты размещения в ЕИС протокола подведения итогов электронного аукциона.



- Следовательно, муниципальный контракт по итогам проведения аукциона должен быть заключен не ранее 28 мая. В таком случае, срок выполнения работ составляет три дня - с 28 мая по 30 мая, - сообщает пресс-служба УФАС.



Антимонопольный орган пришёл к выводу, что заказчик неправомерно сократил срок исполнения контракта. Документы, подтверждающие, что строительство объекта закупки возможно в такие сроки, заказчик не предоставил.



В связи с объявлением запроса предложений по оспариваемому объекту закупки предписание не выдавалось. Материалы рассмотрения жалобы будут переданы для возбуждения административного производства.

