Глава Бурятии обсудит с общественниками лесные проблемы

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Депутат Волков подтвердил конфликт с отделением ЛДПР и властями Забайкалья Власть, Появление дискредитирующей информации о якобы «откреплении» от избирателей Забайкальского края, вероятно, связано с продолжительным конфликтом с депутатом Василиной Кулиевой, краевым отделением ЛДПР и администрацией губернатора, заявил ИА «Чита.Ру» 24 июня депутат Государственной думы Юрий Волков

Делегация минспорта России обсудила строительство ледового дворца и лукодрома в Бурятии Власть, Строительство крупнейших спортивных объектов в Бурятии, среди которых ледовый дворец и крытый лукодром, обсудили на встрече главы республики Алексея Цыденова с директором департамента инвестиционного развития и управления государственным имуществом минспорта России Александром Росляковым

В Забайкальском крае отменён режим ЧС Власть, В связи со стабилизацией обстановки с 23 июня в лесах в границах Забайкальского края отменен режим чрезвычайной ситуации

УФАС отклонило жалобу на минприроды Бурятии Власть, Участник торгов должен был предоставить выписку из ЕГРЮЛ, а не сведения о юрлице



Сибирские спасатели отмечают всплеск происшествий с туристами Власть, Туристы разных возрастов и уровня подготовки всё чаще забывают о мерах своей безопасности. Сообщения о несчастных случаях в природной среде с тревожной регулярностью приходят из разных регионов Урала, Сибири и Дальнего Востока, сообщили в Сибирском региональном центре МЧС