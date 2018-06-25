Сегодня глава Бурятии Алексей Цыденов проведёт встречу с представителями экологических общественных организаций
В совещании примут участие представители правительства Бурятии и федеральных органов власти в республике. Среди заявленных тем – борьба с незаконной заготовкой леса, повышение прозрачности в сфере лесопользования, усиление общественного контроля за деятельностью в лесу, меры по масштабному восстановлению леса. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.
Цель встречи – выслушать все позиции и мнения по ситуации с лесом в республике и прийти к единому пониманию по мерам, которые необходимо принимать для улучшения ситуации.
По итогам встречи планируется создать общественный совет при главе Бурятии по защите леса.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно в Бурятии бурно обсуждался вопрос сдачи китайской компании «МТК- Дженькей» в аренду на 49 лет леса в Закаменском и Еравнинском районах. После возмущения местных жителей инвестор отказался от проекта, ему подберут участки в других районах.
Глава Бурятии обсудит с общественниками лесные проблемы
Власть, Фото:
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