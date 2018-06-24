Депутат Волков подтвердил конфликт с отделением ЛДПР и властями Забайкалья

Появление дискредитирующей информации о якобы «откреплении» от избирателей Забайкальского края, вероятно, связано с продолжительным конфликтом с депутатом Василиной Кулиевой, краевым отделением ЛДПР и администрацией губернатора, заявил ИА «Чита.Ру» 24 июня депутат Государственной думы Юрий Волков



Волков регулярно выступает с критикой забайкальских властей. Так в начале 2018 году он первым публично заявил о выводе бюджетников за штат для сокращения расходов при повышении МРОТ в Забайкалье.



- Ранее аппаратом фракции ЛДПР и моей коллегой по фракции Василиной Кулиевой предпринимались действия, направленные на то, чтобы запретить мне работу в регионе. С осени прошлого года региональное отделение партии перестало со мной взаимодействовать. Это письмо, в случае его достоверности, не что иное, как очередная попытка помешать моей работе. Кому это выгодно — в том числе, откровенный вброс через малоизвестные СМИ — могу предполагать, — отметил Волков.



В середине июня появилась информация об отстранении Волкова от работы с избирателями Забайкальского края, которую депутат назвал фейком. Днём 23 июня сайт «75.ру», не являющийся СМИ, опубликовал копии решения об «откреплении» Волкова и письма лидера ЛДПР Владимира Жириновского губернатору Забайкальского края Наталье Ждановой, в котором Жириновский якобы подтвердил, что Волков отстранён от работы в регионе. Источник «Чита.Ру» в органах власти подтвердил, что такие бумаги действительно появились в Забайкалье.



Согласно Федеральному закону «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутатов Государственной думы», депутат обязан работать с избирателями в регионе или округе, где был избран, а органы местной власти — содействовать ему. Деятельность депутата полностью оплачивается из федерального бюджета. Такого понятия как «открепление» в законе нет вовсе.



Волков утверждает, что на документ об откреплении «мгновенно отреагировала администрация губернатора», распространившая информацию в районы края с рекомендацией не взаимодействовать с депутатом.



- Удивляет правовая безграмотность аппарата фракции ЛДПР в Госдуме и администрации губернатора Забайкальского края – ведь нормы об «откреплении» не существует. Такую ситуацию расцениваю как противодействие в работе депутата, а ответственность за это предусмотрена законом, — добавил Волков.

Комментарий пресс-службы ЛДПР на момент публикации получить не удалось.

