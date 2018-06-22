В связи со стабилизацией обстановки с 23 июня в лесах в границах Забайкальского края отменен режим чрезвычайной ситуации
Соответствующее постановление 22 июня подписала губернатор Забайкальского края Наталья Жданова, сообщает пресс-служба правительства.
В Забайкальском крае отменён режим ЧС
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