В Забайкальском крае отменён режим ЧС

В связи со стабилизацией обстановки с 23 июня в лесах в границах Забайкальского края отменен режим чрезвычайной ситуации



Соответствующее постановление 22 июня подписала губернатор Забайкальского края Наталья Жданова, сообщает пресс-служба правительства.



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