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В Иркутской области назначили замруководителя аппарата губернатора

В Иркутской области назначили замруководителя аппарата губернатора
Власть, 
До этого он трудился советником губернатора Сергея Левченко

Заместителем руководителя аппарата губернатора и правительства Иркутской области назначен Александр Федоров. Соответствующее распоряжение подписал заместитель губернатора Дмитрий Чернышов, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Справка:

Александр Федоров родился в селе Каменка Боханского района в 1973 году. Имеет два высших образования: закончил Иркутский государственный технический университет по специальности «Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых» и Восточно-Сибирский институт МВД России, специальность «Юриспруденция».

До 2015 года проходил службу в органах внутренних дел ГУ МВД России по Иркутской области. В июне 2016 года назначен советником губернатора Иркутской области. В этой должности проработал до настоящего времени.

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