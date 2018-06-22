В Иркутской области назначили замруководителя аппарата губернатора

До этого он трудился советником губернатора Сергея Левченко
Заместителем руководителя аппарата губернатора и правительства Иркутской области назначен Александр Федоров. Соответствующее распоряжение подписал заместитель губернатора Дмитрий Чернышов, сообщили в пресс-службе областного правительства.
Справка:
Александр Федоров родился в селе Каменка Боханского района в 1973 году. Имеет два высших образования: закончил Иркутский государственный технический университет по специальности «Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых» и Восточно-Сибирский институт МВД России, специальность «Юриспруденция».
До 2015 года проходил службу в органах внутренних дел ГУ МВД России по Иркутской области. В июне 2016 года назначен советником губернатора Иркутской области. В этой должности проработал до настоящего времени.
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