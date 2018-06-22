Сейчас среднемесячный доход составляет около 450 тысяч рублей
Профильный комитет Совета Федерации по регламенту отклонил концепцию внесённого в Госдуму законопроекта, предусматривающего приравнивание зарплат депутатов и сенаторов к средней зарплате по стране. Об этом сообщает РИА Новости.
Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов и депутат от этой фракции Олег Нилов внесли в апреле этого года в Госдуму законопроект, которым предлагается приравнять заработную плату сенаторов и депутатов к средней по стране — 35 тысяч рублей.
Сейчас зарплата российских парламентариев приравнена к зарплате федерального министра, их среднемесячный доход составляет около 450 тысяч рублей в месяц.
- Комитет Совета Федерации по регламенту не поддерживает концепцию данного проекта федерального закона, — говорится в заключении комитета СФ.
Как отметил на заседании комитета сенатор Сергей Фабричный, законопроект должен быть отклонён, поскольку повышенное материальное обеспечение парламентариев обусловлено «характером их законотворческой деятельности, а также её сложностью и интенсивностью».
- Кроме того, правовая позиция Конституционного суда заключается в том, что профессиональный характер депутатской деятельности является характерной чертой современного парламента, а федеральное законодательство накладывает ограничения на ведение депутатом других видов деятельности, — сказал сенатор.
Как сообщал «Байкал-Daily», сенатор от Бурятии Вячеслав Наговицын в этом году задекларировал 6,4 миллиона, второй бурятский сенатор Александр Варфоломеев - почти 4,7 миллиона. Подробнее об их доходах - по ссылке.
Совфед отказался приравнять зарплату сенаторов к средней по стране
Власть, Фото:
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