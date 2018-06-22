Совфед отказался приравнять зарплату сенаторов к средней по стране

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Сибирские спасатели отмечают всплеск происшествий с туристами Власть, Туристы разных возрастов и уровня подготовки всё чаще забывают о мерах своей безопасности. Сообщения о несчастных случаях в природной среде с тревожной регулярностью приходят из разных регионов Урала, Сибири и Дальнего Востока, сообщили в Сибирском региональном центре МЧС

В Забайкалье экс-главу района осудили за растрату Власть, Суд вынес приговор в отношении бывшего руководителя администрации Дульдургинского района Забайкальского края

Губернатор Иркутской области работает в Усть-Илимске Власть, Губернатор Иркутской области Сергей Левченко сегодня находится с рабочей поездкой в Усть-Илимске

Заммэра Иркутска написала заявление об увольнении Власть, Заммэра – руководитель аппарата администрации Иркутска Маргарита Ли подала заявление об увольнении

Губернатор Забайкалья сократит штат министерств Власть, Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова подпишет постановление правительства об уменьшении на семь человек предельной численности высших органов власти региона