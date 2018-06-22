В селе обязали построить детскую спортивную площадку
Прокуратура Иволгинского района проверила сферу физической культуры и спорта несовершеннолетних.
- Выявлены многочисленные нарушения федерального законодательства, выразившиеся, в том числе, в недостаточности финансирования спортивных мероприятий для несовершеннолетних, в отсутствии на территории сельских поселений спортивных площадок для массового отдыха детей, – сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Главе Иволгинского района внесли представление об устранении нарушений закона.
В результате на сессии депутатов района принято решение о внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в Иволгинском районе на 2018 – 2020 годы». Из местного бюджета выделено 1,7 миллиона рублей на строительство детской спортивной площадки в селе Нижняя Иволга.
Прокуратура внесла представление главе Иволгинского района Бурятии
Власть, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Туристы разных возрастов и уровня подготовки всё чаще забывают о мерах своей безопасности. Сообщения о несчастных случаях в природной среде с тревожной регулярностью приходят из разных регионов Урала, Сибири и Дальнего Востока, сообщили в Сибирском региональном центре МЧС
Суд вынес приговор в отношении бывшего руководителя администрации Дульдургинского района Забайкальского края
Сегодня, 21 июня, мэр Улан-Удэ Александр Голков встретился с мэром города Шанжао (провинция Цзянси, Китайская Народная Республика) г-ном Се Лайфа
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко сегодня находится с рабочей поездкой в Усть-Илимске
Заммэра – руководитель аппарата администрации Иркутска Маргарита Ли подала заявление об увольнении
Фонд капремонта ограничил конкуренцию среди участников закупки
Он выплатит более 150 тысяч рублей незаконных премий
Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова подпишет постановление правительства об уменьшении на семь человек предельной численности высших органов власти региона
В Бурятии не рассчитывали потребность детей в спортивной инфраструктуре
Служба назначила проверки субъектов малого предпринимательства
Маткапитал сирот разрешили потратить приёмной матери
Должность получил мастер спорта по боксу
По данным федеральных СМИ, из Совета Федерации уйдут 17 сенаторов, в том числе один представитель Бурятии
Власть, 18.06.2018
Правительство Бурятии направило в кабмин РФ письмо с просьбой исключить из границ Тункинского национального парка 111 тыс. га земель, занятых населенными пунктами и аграриями
Власть, 18.06.2018
Комитет по госпланированию при губернаторе будет создан в Иркутской области