Прокуратура внесла представление главе Иволгинского района Бурятии

В селе обязали построить детскую спортивную площадку



Прокуратура Иволгинского района проверила сферу физической культуры и спорта несовершеннолетних.



- Выявлены многочисленные нарушения федерального законодательства, выразившиеся, в том числе, в недостаточности финансирования спортивных мероприятий для несовершеннолетних, в отсутствии на территории сельских поселений спортивных площадок для массового отдыха детей, – сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.



Главе Иволгинского района внесли представление об устранении нарушений закона.



В результате на сессии депутатов района принято решение о внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в Иволгинском районе на 2018 – 2020 годы». Из местного бюджета выделено 1,7 миллиона рублей на строительство детской спортивной площадки в селе Нижняя Иволга.

