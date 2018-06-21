В Забайкалье экс-главу района осудили за растрату

Суд вынес приговор в отношении бывшего руководителя администрации Дульдургинского района Забайкальского края
Он обвинялся в совершении растраты муниципального имущества и воспрепятствовании исполнения решения суда по ч.3 ст.160 ист. 315 УК РФ, сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.
- В 2011 году обвиняемый, занимавший пост главы сельского поселения «Иля», реализовал муниципальное имущество поселения в виде пилорамы, при этом денежные средства в кассу поселения не внёс, а использовал по своему назначению. Сумма причинённого ущерба администрации поселения составила 150 тыс. рублей, - уточнили в прокуратуре.
Кроме того, являясь руководителем администрации Дульдургинского района, обвиняемый знал о решении Арбитражного суда о взыскании с администрации Дульдургинского района в пользу МУП «Дульдургинская автоколонна» свыше 2 млн. рублей и приостановлении в связи с этим управлением Федерального казначейства по Забайкальскому краю операций по расходованию средств на лицевых счетах администрации района до устранения нарушений.
Для воспрепятствования исполнению решения суда он утвердил в 2016 году распоряжение «О мерах по погашению задолженности», согласно которому лимиты бюджетных ассигнований перераспределены с администрации района на отдел экономики данной администрации. В дальнейшем был заключен ряд трёхсторонних договоров, на основании которых минуя счета администрации было направлено на иные цели свыше 4 млн. рублей.
Несмотря на непризнание вины, суд признал экс-чиновника виновным и назначил ему наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно.
Причиненный сельскому поселению ущерб возмещен подсудимым в ходе судебного рассмотрения уголовного дела.
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