Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

21 Июня

20 Июня

Популярное

В Забайкалье экс-главу района осудили за растрату

Власть, 
Суд вынес приговор в отношении бывшего руководителя администрации Дульдургинского района Забайкальского края

Он обвинялся в совершении растраты муниципального имущества и воспрепятствовании исполнения решения суда по ч.3 ст.160 ист. 315 УК РФ, сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.

- В 2011 году обвиняемый, занимавший пост главы сельского поселения «Иля», реализовал муниципальное имущество поселения в виде пилорамы, при этом денежные средства в кассу поселения не внёс, а использовал по своему назначению. Сумма причинённого ущерба администрации поселения составила 150 тыс. рублей, - уточнили в прокуратуре.

Кроме того, являясь руководителем администрации Дульдургинского района, обвиняемый знал о решении Арбитражного суда о взыскании с администрации Дульдургинского района в пользу МУП «Дульдургинская автоколонна» свыше 2 млн. рублей и приостановлении в связи с этим управлением Федерального казначейства по Забайкальскому краю операций по расходованию средств на лицевых счетах администрации района до устранения нарушений.

Для воспрепятствования исполнению решения суда он утвердил в 2016 году распоряжение «О мерах по погашению задолженности», согласно которому лимиты бюджетных ассигнований перераспределены с администрации района на отдел экономики данной администрации. В дальнейшем был заключен ряд трёхсторонних договоров, на основании которых минуя счета администрации было направлено на иные цели свыше 4 млн. рублей.

Несмотря на непризнание вины, суд признал экс-чиновника виновным и назначил ему наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно.

Причиненный сельскому поселению ущерб возмещен подсудимым в ходе судебного рассмотрения уголовного дела. 
суд растрата
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Забайкалье экс-главу района осудили за растрату
Власть, 21.06.2018
Суд вынес приговор в отношении бывшего руководителя администрации Дульдургинского района Забайкальского края
Улан-Удэ будет сотрудничать с китайским городом Шанжао
Улан-Удэ будет сотрудничать с китайским городом Шанжао
Власть, 21.06.2018
Сегодня, 21 июня, мэр Улан-Удэ Александр Голков встретился с мэром города Шанжао (провинция Цзянси, Китайская Народная Республика) г-ном Се Лайфа
Губернатор Иркутской области работает в Усть-Илимске
Власть, 21.06.2018
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко сегодня находится с рабочей поездкой в Усть-Илимске
Заммэра Иркутска написала заявление об увольнении
Власть, 21.06.2018
Заммэра – руководитель аппарата администрации Иркутска Маргарита Ли подала заявление об увольнении
Прокуратура вмешалась в закупку фондом капремонта Бурятии авто за 1,5 млн
Прокуратура вмешалась в закупку фондом капремонта Бурятии авто за 1,5 млн
Власть, 21.06.2018
Фонд капремонта ограничил конкуренцию среди участников закупки
В Забайкалье с экс-председателя райсовета взыскали незаконные премии
Власть, 20.06.2018
Он выплатит более 150 тысяч рублей незаконных премий
Губернатор Забайкалья сократит штат министерств
Власть, 20.06.2018
Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова подпишет постановление правительства об уменьшении на семь человек предельной численности высших органов власти региона
Минспорта и минобраз Бурятии получили представления прокуратуры
Минспорта и минобраз Бурятии получили представления прокуратуры
Власть, 20.06.2018
В Бурятии не рассчитывали потребность детей в спортивной инфраструктуре
Прокуратура объявила Бурприроднадзору предостережение
Власть, 20.06.2018
Служба назначила проверки субъектов малого предпринимательства
Детский омбудсмен Бурятии раскритиковала администрацию Баргузинского района
Детский омбудсмен Бурятии раскритиковала администрацию Баргузинского района
Власть, 19.06.2018
Маткапитал сирот разрешили потратить приёмной матери
В министерстве спорта Бурятии назначили замминистра
В министерстве спорта Бурятии назначили замминистра
Власть, 19.06.2018
Должность получил мастер спорта по боксу
Бурятскому сенатору прочат уход после сентябрьских выборов
Бурятскому сенатору прочат уход после сентябрьских выборов
Власть, 19.06.2018
По данным федеральных СМИ, из Совета Федерации уйдут 17 сенаторов, в том числе один представитель Бурятии
Бурятия просит Москву исключить из Тункинского нацпарка 111 тысяч га
Власть, 18.06.2018
Правительство Бурятии направило в кабмин РФ письмо с просьбой исключить из границ Тункинского национального парка 111 тыс. га земель, занятых населенными пунктами и аграриями
При губернаторе Иркутской области создадут комитет по госпланированию
Власть, 18.06.2018
Комитет по госпланированию при губернаторе будет создан в Иркутской области

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Трофейная рыбалка в Хабаровском крае
12.06.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Кадастровая палата просит заявителей указывать адрес электронной почты
29.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Проспектовские головары. Или «За козла ответишь»
29.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
«Лаборатория РОСТа – доказательство потенциала Сергея Левицкого»
28.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
Библионочь» ради мероприятия, а не ради людей
04.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Чиновники Бурятии. Головары vs Садисты. Оба хуже(с)
28.04.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Оценить госуслуги филиала можно на портале «Ваш контроль»
27.04.2018
Загрузка...
^