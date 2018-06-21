Губернатор Иркутской области Сергей Левченко сегодня находится с рабочей поездкой в Усть-Илимске
Глава региона ознакомится с работой филиала АО «Группа «Илим» в этом городе. Также Левченко примет участие в церемонии старта комплексного инвестиционного проекта по созданию нового картоноделательного завода «Большой Усть-Илимск», который связан с увеличением выпуска товарной продукции и снижением воздействия на окружающую среду.
Кроме того, Сергей Левченко и председатель Совета директоров группы «Илим» Захар Смушкин произведут символический запуск нового древесно-подготовительного цеха комбината. Они примут участие в открытии нового учебного центра для сотрудников, посетят строящийся спортивный комплекс в Усть-Илимске.
В завершении визита на промплощадку губернатор примет участие во встрече с коллективом Усть-Илимского ЛПК, сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.
Губернатор Иркутской области работает в Усть-Илимске
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