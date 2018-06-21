Заммэра Иркутска написала заявление об увольнение

Заммэра – руководитель аппарата администрации Иркутска Маргарита Ли подала заявление об увольнении



Об этом сообщает ИА «ИрСити» со ссылкой на начальника управления реализации общественных инициатив мэрии Елену Терпугову.



Ли подала заявление об увольнении по собственному желанию. Причины её ухода неизвестны, уточняет «ИрСити».



Маргарита Ли была назначена на должность руководителя аппарата администрации Иркутска в декабре 2017 года. До этого она являлась председателем комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии.



