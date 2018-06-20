Прокуратура объявила Бурприроднадзору предостережение

Служба назначила проверки субъектов малого предпринимательства



Прокуратура Бурятии проверила соблюдение требований о защите прав субъектов малого предпринимательства при проведении проверок.



- Установлен запрет на проведение с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года плановых проверок в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесённых к субъектам малого предпринимательства, - напоминает пресс-служба прокуратуры Бурятии.



Но в 2018 году Бурприроднадзор запланировал проверки юридических лиц, относящихся к категории малого предприятия. В целях недопущения нарушений прав предпринимателей заместитель прокурора республики Дмитрий Хобраков руководителю службы объявил предостережение.



Субъекты предпринимательской деятельности исключены из планов проверок, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.



