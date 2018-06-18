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Бурятия просит Москву исключить из Тункинского нацпарка 111 тысяч га

Власть, 
Правительство Бурятии направило в кабмин РФ письмо с просьбой исключить из границ Тункинского национального парка 111 тыс. га земель, занятых населенными пунктами и аграриями

Об этом сообщила ТАСС в понедельник министр имущественных и земельных отношений Бурятии Маргарита Магомедова.

- Мы просим исключить 111 тыс. га земель - участки из черт населенных пунктов и земли категории сельхозназначения. При этом, чтобы границы нацпарка не сокращались, правительство Бурятии предложило закрепить за нацпарком земли госзаказника Снежинский, там порядка 230 тыс. га, - сообщила Магомедова.

По ее словам, предварительно минприроды РФ приняло такое предложение.

- То есть Тункинский национальный парк получит более чем в два раза больше земель для осуществления своей деятельности именно как нацпарка, - отметила министр, добавив, что власти республики рассчитывают на принятие окончательного решения в Москве до конца 2018 года.

О ситуации в Тункинском районе глава Бурятии Алексей Цыденов сообщал президенту Владимиру Путину в августе 2017 года в поселке Танхой. Он рассказал о том, что Тункинский район в Бурятии по сути полностью объявлен национальным парком, вместе с населенными пунктами, в которых проживают более 20 тыс. человек и почти треть из них стоят в очереди на получение права собственности, а из 48 школ в районе 46 не имеют оформленной земли.

национальный парк
 
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