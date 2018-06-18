Мэр Улан-Удэ Александр Голков и губернатор Орхонского аймака, мэр города Эрдэнэта (Монголия) г-н Д. Батлут подписали соглашение о дальнейшем сотрудничестве между городами
Подписание состоялось 16 июня, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
В 2002 году между Улан-Удэ и Эрдэнэтом был подписан договор об установлении побратимских связей. За эти годы сделано многое в укреплении дружбы народов, проводятся Дни Улан-Удэ в Эрдэнэте и Дни Эрдэнэта в Улан-Удэ. В октябре 2014 года было подписано соглашение о дальнейшем развитии сотрудничества между Улан-Удэ и Эрдэнэтом, а в июне 2015 году Эрдэнэт провёл в столице Бурятии торгово-экономическую выставку-ярмарку с участием товаропроизводителей Орхонского аймака Монголии.
По инициативе Улан-Удэ с 1999 года ежегодно организуется летный отдых наших детей в летных оздоровительных лагерях Эрдэнэта и Дархана (Монголия), а монгольские дети отдыхают в детских лагерях на озере Байкал.
Также проводятся олимпиады по предметам естественно-математического и гуманитарного циклов среди учащихся общеобразовательных школ Улан-Удэ и городов-побратимов Монголии.
Сотрудничество между Улан-Удэ и Эрдэнэтом продолжается
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