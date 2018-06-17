Делегация Улан-Удэ обсудит с азиатскими коллегами качество воздуха

В столице Монголии 18-19 июня пройдет форум мэров городов стран Северо-Восточной Азии-2018



На форум прибудут представители городов Пекин, Гуанчжоу, Шэньян, Хух-Хото, Москва, Улан-Удэ, Иркутск и Чита, Сеул, Пусан, Сувон и Токио.



В рамках темы «Развитие города с низким уровнем углекислого газа» делегаты обсудят возможности сотрудничества и обменяются опытом по ключевой теме «Повышение качества воздуха и сокращение выбросов парниковых газов», сообщает Russian.News.Cn.

