В столице Монголии 18-19 июня пройдет форум мэров городов стран Северо-Восточной Азии-2018
На форум прибудут представители городов Пекин, Гуанчжоу, Шэньян, Хух-Хото, Москва, Улан-Удэ, Иркутск и Чита, Сеул, Пусан, Сувон и Токио.
В рамках темы «Развитие города с низким уровнем углекислого газа» делегаты обсудят возможности сотрудничества и обменяются опытом по ключевой теме «Повышение качества воздуха и сокращение выбросов парниковых газов», сообщает Russian.News.Cn.
Делегация Улан-Удэ обсудит с азиатскими коллегами качество воздуха
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