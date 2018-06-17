Специалисты из Бурятии обучились борьбе с шелкопрядом

В Томском филиале «Рослесозащиты» встречали гостей с разных уголков страны



Специалисты из Москвы, Оренбурга, Тюмени, Твери, Новосибирска, Хабаровска, Ставрополья, Бурятии приехали на практический семинар по вопросам организации и контроля мероприятий по уничтожению или подавлению численности сибирского шелкопряда.



13 июня семинар начался с поездки в лесничество, где проводилась демонстрация работ по приготовлению рабочей жидкости и заправки ее в бак опрыскивателя самолёта Ан-2 для проведения опрыскивания насаждений обратываемого рабочего участка. Взлет и посадка самолета. Заполняемая документация и отчетность. Получение треков полетов, их обработка. Демонстрация полученных результатов. Ознакомление с контрактами на обработку, поставку препаратов, их хранение, утилизацию тары. Мероприятия по карантинным мероприятиям.



14 июня проводился учет технической эффективности проведенных мероприятий по уничтожению или подавлению численности сибирского шелкопряда в лесничестве, сообщает Wood.ru.

