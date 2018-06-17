В Томском филиале «Рослесозащиты» встречали гостей с разных уголков страны
Специалисты из Москвы, Оренбурга, Тюмени, Твери, Новосибирска, Хабаровска, Ставрополья, Бурятии приехали на практический семинар по вопросам организации и контроля мероприятий по уничтожению или подавлению численности сибирского шелкопряда.
13 июня семинар начался с поездки в лесничество, где проводилась демонстрация работ по приготовлению рабочей жидкости и заправки ее в бак опрыскивателя самолёта Ан-2 для проведения опрыскивания насаждений обратываемого рабочего участка. Взлет и посадка самолета. Заполняемая документация и отчетность. Получение треков полетов, их обработка. Демонстрация полученных результатов. Ознакомление с контрактами на обработку, поставку препаратов, их хранение, утилизацию тары. Мероприятия по карантинным мероприятиям.
14 июня проводился учет технической эффективности проведенных мероприятий по уничтожению или подавлению численности сибирского шелкопряда в лесничестве, сообщает Wood.ru.
Специалисты из Бурятии обучились борьбе с шелкопрядом
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