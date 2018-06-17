13 июня представители минимущества Бурятии приняли участие в совещании по рассмотрению концепции пространственного развития Улан-Удэ
Совещание прошло в рамках работы по внесению изменений в Генеральный план города.
На совещании была заслушана информация исполнителя проекта ОАО «Гипрогор» о результатах проведенного ими анализа действующих документов территориального планирования и градостроительного проектирования, основных градостроительных проблемах города и т.д.
Разработчик проекта предложил варианты социально-экономического развития города с населением 550 тысяч чел и 700 тысяч чел., из которых администрацией города согласован более реалистичный вариант – увеличения населения до 550 тысяч человек на расчетный срок до 2038 года.
На совещании обсуждены предлагаемые разработчиком проекта три сценария пространственного развития города. Это экстенсивный, предусматривающий разрастание города за счет включения в свой состав прилегающих к городу территорий. Второй - интенсивный, с концентрацией усилий только на внутренних факторах и территориальных ресурсах. Третий - интегрированный, предусматривающий развитие города и формирование полицентрической системы расселения в границах агломерации.
Рекомендован для реализации пространственного развития города последний сценарий, сообщает пресс-служба минимущества.
Озвучены три сценария пространственного развития Улан-Удэ
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