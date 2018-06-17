В Бурятии увеличится количество «сухих» дней

Вопрос о запрете продажи алкоголя в период проведения сельских спортивных игр поднимался на коллегии минспорта РБ



На совещании участники обсудили подготовку Республиканских летних спортивных игр, готовность Тункинского района к проведению летних сельских спортивных игр, итоги внедрения ГТО в нашей Республике за 2014-2015 года, а также поговорили о ходе реализации детской оздоровительной кампании в текущем году.



По итогу заседания было решено выполнить качественный контроль по участию команд в летних сельских спортивных играх, довести до 30 процентов в 2018 году долю местных жителей, выполнивших нормативы ГТО, подготовить распоряжение о запрете продажи алкогольной продукции в период проведения сельских спортивных игр.



Напомним, что летние сельские спортивные игры пройдут в Тункинском районе Бурятии с 19 по 23 июня. Соревнования состоятся по таким видам спорта, как армрестлинг, волейбол, гиревой спорт, легкая атлетика, массовый кросс, перетягивание каната, бурятская борьба, стрельба из лука, футбол, конный спорт, состязания дояров и механизаторов и спортивное ориентирование, сообщает пресс-служба министерства.

