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Уроженец Иркутской области назначен помощником Путина

Уроженец Иркутской области назначен помощником Путина
Власть, 
Соответствующий указ подписан 13 июня

Уроженец Иркутской области Анатолий Серышев назначен помощником президента России. Указ подписан Владимиром Путиным накануне, 13 июня.

До этого Серышев трудился замруководителя федеральной таможенной службы.

Анатолий Серышев родился в 1965 году в Иркутской области. Окончил Иркутский институт народного хозяйства (ныне Байкальский государственный университет) по специальности «экономика труда». В 1988-1990 годах проходил обучение на высших курсах КГБ СССР.

С 1990 года служил на различных должностях в управлении федеральной службы безопасности России по Иркутской области.

С сентября 2011 года — начальник Управления ФСБ России по Республике Карелия.

В декабре 2016 года был назначен заместителем руководителя Федеральной таможенной службы.

назначение Путин
 
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