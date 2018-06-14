Незаконные рубки совершались на 38 участках
С начала года Заиграевским районным судом рассмотрено и удовлетворено 70 исковых заявлений прокурора района о понуждении лиц, совершивших незаконные рубки лесных насаждений, к уборке лесных участков от порубочных остатков.
После этого виновниками очищено 33 лесных участка, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Кроме того, Октябрьским районным судом Улан-Удэ удовлетворено исковое заявление прокурора Заиграевского района обязать Республиканское агентство лесного хозяйства произвести очистку 38 лесных участков, на которых орудовали «чёрные лесорубы». Исполнение судебных решений находится на контроле прокуратуры района.
Прокуратура Бурятии обязала РАЛХ убрать за «чёрными лесорубами»
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