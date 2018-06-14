Прокуратура Бурятии обязала РАЛХ убрать за «чёрными лесорубами»

Незаконные рубки совершались на 38 участках



С начала года Заиграевским районным судом рассмотрено и удовлетворено 70 исковых заявлений прокурора района о понуждении лиц, совершивших незаконные рубки лесных насаждений, к уборке лесных участков от порубочных остатков.



После этого виновниками очищено 33 лесных участка, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



Кроме того, Октябрьским районным судом Улан-Удэ удовлетворено исковое заявление прокурора Заиграевского района обязать Республиканское агентство лесного хозяйства произвести очистку 38 лесных участков, на которых орудовали «чёрные лесорубы». Исполнение судебных решений находится на контроле прокуратуры района.

