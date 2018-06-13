Главный архитектор Бурятии награждена почётным знаком «Кентавр»

Также она награждена дипломом Совета архитекторов России
Долгор Митупова, начальник отдела развития строительного комплекса, архитектуры, градостроительного и территориального планирования минстроя Бурятии – главный архитектор региона - с 6 по 10 июня представляла республику на заседании Совета главных архитекторов субъектов РФ и муниципальных образований в Кисловодске.
Долгор Доржиевна выступила здесь с докладом на тему «Байкальская природная территория».
На съезде Долгор Митупова была награждена почётным знаком «Кентавр» и дипломом Совета архитекторов России. Эту награду присуждают, как правило, главным архитекторам столиц регионов.
Долгор Митупова работает архитектором 29 лет. Ранее она занимала должность главного архитектора в Агинском автономном округе, затем в Забайкальском крае.
В 42 заседании Совета главных архитекторов регионов приняли участие 180 специалистов, а также иностранные эксперты.
В рамках пленарного заседания участники обсудили лучшие практики развития территорий, сохранение культурно-исторического наследия, особенности нормативно-правового регулирования градостроительной деятельности, а также вопросы создания современной комфортной городской среды.
Участники форума посетили Ессентуки и Железноводск, рассмотрели градостроительное развитие городов-курортов Ставрополья, зарубежные урбанисты из Нидерландов и Швеции провели здесь мастер-классы, сообщает пресс-служба минстроя Бурятии.
Также она награждена дипломом Совета архитекторов России
Приказом генерального директора – председателя правления ОАО «РЖД» первым заместителем начальника Восточно-Сибирской железной дороги назначен Евгений Ларин
Сегодня, 13 июня, с рабочим визитом в Улан-Удэ прибыла делегация комитета Совета Федерации по социальной политике
Министр выступила в обтягивающих брюках и толстовке с национальным орнаментом
Мэр Улан-Удэ Александр Голков поздравил горожан с праздником
С конца мая в Забайкальском крае наблюдаются перебои с поставками сжиженных углеводородных газов для бытовых нужд населения, вызванные недостаточными запасами газа в регионе
Договор аренды участка на байкальском мысе Лаканда был оспорен с целью сохранения лежбища байкальской нерпы
Сибирские градоначальники обсуждают насущные проблемы
Заявки одного из участников торгов содержали неверную информацию об объёме вырубаемой древесины по пяти лотам
Депутаты Улан-Удэнского горсовета объехали предприятия по производству оборудования для детских и спортивных площадок
Бывший мэр Улан-Удэ вновь пытается попасть в бурятский парламент
Глава Бурятии оценил творческие работы на международном фестивале духовной и материальной культуры «Подношение Десяти Драгоценностей»
Соглашение предусматривает обмен опытом в сфере образования и науки
Уже выполнены и приняты акты по выполнению работ на сумму 6 миллионов рублей
Посещение Улан-Удэнского авиазавода и знакомство с его инвестиционными проектами стали одним из ключевых пунктов рабочего визита в Бурятию министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова