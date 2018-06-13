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Главный архитектор Бурятии награждена почётным знаком «Кентавр»

Главный архитектор Бурятии награждена почётным знаком «Кентавр»
Власть, 
Также она награждена дипломом Совета архитекторов России

Долгор Митупова, начальник отдела развития строительного комплекса, архитектуры, градостроительного и территориального планирования минстроя Бурятии – главный архитектор региона - с 6 по 10 июня представляла республику на заседании Совета главных архитекторов субъектов РФ и муниципальных образований в Кисловодске.

Долгор Доржиевна выступила здесь с докладом на тему «Байкальская природная территория».

На съезде Долгор Митупова была награждена почётным знаком «Кентавр» и дипломом Совета архитекторов России. Эту награду присуждают, как правило, главным архитекторам столиц регионов.

Долгор Митупова работает архитектором 29 лет. Ранее она занимала должность главного архитектора в Агинском автономном округе, затем в Забайкальском крае.

В 42 заседании Совета главных архитекторов регионов приняли участие 180 специалистов, а также иностранные эксперты.

В рамках пленарного заседания участники обсудили лучшие практики развития территорий, сохранение культурно-исторического наследия, особенности нормативно-правового регулирования градостроительной деятельности, а также вопросы создания современной комфортной городской среды.

Участники форума посетили Ессентуки и Железноводск, рассмотрели градостроительное развитие городов-курортов Ставрополья, зарубежные урбанисты из Нидерландов и Швеции провели здесь мастер-классы, сообщает пресс-служба минстроя Бурятии. 




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