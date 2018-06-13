Главный архитектор Бурятии награждена почётным знаком «Кентавр»















Долгор Митупова, начальник отдела развития строительного комплекса, архитектуры, градостроительного и территориального планирования минстроя Бурятии – главный архитектор региона - с 6 по 10 июня представляла республику на заседании Совета главных архитекторов субъектов РФ и муниципальных образований в Кисловодске.Долгор Доржиевна выступила здесь с докладом на тему «Байкальская природная территория».На съезде Долгор Митупова была награждена почётным знаком «Кентавр» и дипломом Совета архитекторов России. Эту награду присуждают, как правило, главным архитекторам столиц регионов.Долгор Митупова работает архитектором 29 лет. Ранее она занимала должность главного архитектора в Агинском автономном округе, затем в Забайкальском крае.В 42 заседании Совета главных архитекторов регионов приняли участие 180 специалистов, а также иностранные эксперты.В рамках пленарного заседания участники обсудили лучшие практики развития территорий, сохранение культурно-исторического наследия, особенности нормативно-правового регулирования градостроительной деятельности, а также вопросы создания современной комфортной городской среды.Участники форума посетили Ессентуки и Железноводск, рассмотрели градостроительное развитие городов-курортов Ставрополья, зарубежные урбанисты из Нидерландов и Швеции провели здесь мастер-классы, сообщает пресс-служба минстроя Бурятии.