Александр Голков участвует в мастер-классе для мэров









Кроме того, сибирские мэры высказались против передачи школ на региональный уровень. Чтобы найти решение проблем, у глав муниципалитетов всего один день. Они планируют коллективно обратиться к правительству страны, сообщает пресс-служба мэрии Улан-Удэ со ссылкой на ИА Новосибирск.



В Новосибирске проходит мастер-класс для мэров. На учёбу приехали главы почти 60-ти городов Сибири и Дальнего Востока, в числе участников и мэр Улан-Удэ Александр Голков.Градоначальники обсуждают насущные проблемы. Как оказалось, в большинстве городов одни и те же сложности: дороги, транспорт, а также расселение ветхого и аварийного жилья. В городских бюджетах средств на это не хватает.