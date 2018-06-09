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В Бурятии РАЛХ проведёт торги повторно

Власть, 
Заявки одного из участников торгов содержали неверную информацию об объёме вырубаемой древесины по пяти лотам 
 
Бурятское УФАС России рассмотрело жалобу предпринимателя на действия Республиканского агентства лесного хозяйства при проведении электронного аукциона на право заключения договоров купли-продажи лесных насаждений по 27 лотам. 
 
Бизнесмен оспаривал отклонение от участия в аукционе его заявок. Агентством представлен отзыв на жалобу, согласно которому во всех заявках ИП неверно указана дата аукциона. Вместо 16 мая потенциальный участник указал 13 мая, что является нарушением статьи 78 Лесного кодекса РФ и требований аукционной документации. 
 
- В ходе рассмотрения жалобы УФАС установило, что, действительно, дата проведения аукциона была указана предпринимателем неверно. Вместе с тем, определить, что заявки поданы на аукцион от 16.05.2018, не составляло затруднений, так как документы содержали наименования лотов, лесничества, номера кварталов и т.д., кроме того, были внесены задатки со ссылкой на номера лотов, - рассказали в пресс-службе управления. 
 
Однако имелось иное основание для отклонения заявок: предприниматель везде неверно указал вырубаемый объём древесины. Комиссия признала его жалобу необоснованной. 
 
Тем не менее, УФАС признало организатора торгов нарушившим положения Лесного Кодекса о торгах. Заявки, поданные другим ИП, также содержали неверную информацию об объёме вырубаемой древесины по 5-ти лотам. Однако организация необоснованно была допущена к участию в закупке. 
 
УФАС выдало Республиканскому агентству лесного хозяйства предписание об отмене итогов аукциона по пяти лотам и рассмотрении по ним заявок предпринимателей повторно, сообщает пресс-служба Бурятского УФАС России. 
 
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