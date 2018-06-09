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Депутаты Улан-Удэ ознакомились с производством детских площадок

Депутаты Улан-Удэ ознакомились с производством детских площадок
Власть,  Фото:Управление по информационной политике
Депутаты Улан-Удэнского горсовета объехали предприятия по производству оборудования для детских и спортивных площадок

Ещё 10 лет назад Улан-Удэ не мог похвастаться разнообразием детских и спортивных площадок. Но, начиная с 2011 года, за все время в городе появилось 959 ярких, комфортных, и, главное, безопасных игровых зон.

Оборудование доставляют из соседних регионов. А между тем в Улан-Удэ изготовлением детских площадок занимается уже три компании. Депутаты горсовета решили ознакомиться с материально-технической базой местных производителей.

- То, что мы посмотрели, эти три фирмы, они могут в месяц выпускать 10-15 площадок. Вот, поэтому это практически закрывает всю нашу потребность. Понятно, что это будут торги, но мы заинтересованы поддержать наших местных производителей, наш местный малый и средний бизнес. Это даёт местные налоги, занятость, ну, и плюс - это ремонтоспособность, - говорит заместитель мэра города Улан-Удэ Алексей Хандархаев.

Первичный осмотр показал, что местный изготовитель не уступает опытным коллегам из других городов.

- На том этапе производства, где мы сегодня видели, нам пока очень нравится, потому что сертификаты у всех получены, продукция производится в соответствии с ГОСТами, и поэтому пока у нас опасений нет, - говорит начальник отдела жилищного хозяйства Комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ Светлана Григорьева.

Недостатки выявит приёмочная комиссия, когда будет проверять соответствие изделий техническому заданию. Одни из главных требований: красочное оформление, долгий срок эксплуатации, безопасность и ремонтопригодность. Пока накладок не происходило.

Наиболее опытному местному изготовителю всего пять лет. Конкурировать с другими компаниями бывает тяжело по одной простой причине.

- В Бурятии нет тех материалов, которые соответствуют нашим требованиям. То есть нам всё приходится дозаказывать. Новосибирск, Екатеринбург, Тюмень - мы всё заказываем оттуда, - говорит исполнительный директор торгово-производственной компании Татьяна Конева.

Тем не менее, на предложение увеличить производственные мощности руководство компаний отвечает утвердительно, сообщает управление по информационной политике города. А чтобы город расцветал повсеместно, городские власти планируют в ближайшие годы уделить особое внимание также благоустройству и озеленению. 
ГорсоветУУ
 
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