Бурятия и Тыва подписали соглашение на 5 лет



Соглашение предусматривает реализацию комплекса мер и мероприятий, способствующих развитию образования и науки, направленных на обмен опытом между образовательными и научными организациями, внедрение и освоение инновационных технологий в сфере образования и науки.



- Сегодня мы подписали соглашение о сотрудничестве двух министерств. Со своей стороны, мы будем способствовать развитию долговременных и конструктивных связей в области образования и науки, - отметила Галина Фомицкая, и.о. министра образования и науки Бурятии.



Действие соглашения наступает в момент подписания сроком на пять лет, сообщает министерство образования республики.



8 июня министерство образования и науки Бурятии и республики Тыва подписали соглашение о сотрудничестве в сфере образования и науки. Для подписания соглашения Бурятию посетила заместитель министра образования и науки республики Тыва Товуу Сайзана Сергеевна.