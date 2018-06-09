Бурятия и Тыва подписали соглашение на 5 лет

Соглашение предусматривает обмен опытом в сфере образования и науки
8 июня министерство образования и науки Бурятии и республики Тыва подписали соглашение о сотрудничестве в сфере образования и науки. Для подписания соглашения Бурятию посетила заместитель министра образования и науки республики Тыва Товуу Сайзана Сергеевна.
Соглашение предусматривает реализацию комплекса мер и мероприятий, способствующих развитию образования и науки, направленных на обмен опытом между образовательными и научными организациями, внедрение и освоение инновационных технологий в сфере образования и науки.
- Сегодня мы подписали соглашение о сотрудничестве двух министерств. Со своей стороны, мы будем способствовать развитию долговременных и конструктивных связей в области образования и науки, - отметила Галина Фомицкая, и.о. министра образования и науки Бурятии.
Действие соглашения наступает в момент подписания сроком на пять лет, сообщает министерство образования республики.
Соглашение предусматривает обмен опытом в сфере образования и науки
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