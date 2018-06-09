Уже выполнены и приняты акты по выполнению работ на сумму 6 миллионов рублей
В Прибайкальском районе Бурятии проинспектировали ход работ по проекту «Безопасные и качественные дороги». Рейд провёл министр транспорта республики Сергей Козлов совместно с общественниками и СМИ, сообщает пресс-служба минтранса Бурятии.
В рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в Прибайкальском районе вошло 93,6 километра дорог. Из них, по данным на конец года, в нормативном состоянии находилось 45,6 километров (48%).
На текущий год в Прибайкальском районе планируются работы на 31 объекте протяжённостью 23,463 километра. Общая стоимость затрат составляет более 172 миллионов рублей.
В настоящее время подрядной организацией по объектам ведутся демонтажные работы, устройство тротуаров и подготовка основания под асфальтобетонное покрытие. Муниципальные контракты на выполнение ремонтных работ заключены с подрядными организациями: ООО «Крассула», ООО «Кабанское ДРСУ».
План на май составляет около 7 миллионов рублей. Уже выполнены и приняты акты по выполнению работ на сумму 6 миллионов рублей. Отставание от графика производства работ составляет 13,9%.
Идёт завершение по укладке асфальтобетонного покрытия на объекте по улице 60 лет Октября, села Троицкое.
Министр транспорта Бурятии проверил дороги Прибайкальского района
Власть, Фото:
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