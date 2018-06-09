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Главе минпромторга России презентовали проекты Улан-Удэнского авиазавода

Главе минпромторга России презентовали проекты Улан-Удэнского авиазавода
Власть,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Посещение Улан-Удэнского авиазавода и знакомство с его инвестиционными проектами стали одним из ключевых пунктов рабочего визита в Бурятию министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова

Вместе с главой Бурятии Алексеем Цыденовым делегация минпромторга РФ, включая заместителей министра, руководителей департаментов ознакомились с рабочими цехами предприятия, сообщает пресс-служба правительства республики.

Обсуждалось создание в Бурятии технопарка по выпуску высокотехнологичной продукции авиастроения и приборостроения, якорным резидентом которого должен стать Улан-Удэнский авиазавод.

Предприятие планирует организовать здесь производство лёгкого многоцелевого самолёта ТВС-2ДТС, а также других перспективных разработок холдинга «Вертолёты России».

По словам министра промышленности и торговли РФ проект лёгкого многоцелевого самолета имеет большие перспективы.

- Мой родной Улан-Удэнский авиационный завод, на котором я больше 20 лет назад имел честь работать. Сегодня мы посмотрели, что нового делается на предприятии, какие перспективы в будущем. Приняли сегодня окончательное решение по проекту небольшого самолета на замену парка АН-2. Это биплан, у него очень сложное название, я даже сам сейчас не выговорю, но мы договорились, что он будет называться «Байкал». Просто, понятно и доступно. У этого самолёта очень большой потенциал, хорошие перспективы: это цельнокомпозитный фюзеляж с использованием тех наработок, которые есть у производителей. Рассчитываю, что тот иностранный двигатель, который сегодня заложен, будет локализован и будет производиться в России. Таким образом, мы с одной стороны решим задачи импортозамещения, с другой – у этого самолета есть очень хороший экспортный потенциал... Я пообещал и ещё раз готов подтвердить, что этот проект точно будет реализован. Мы обеспечим финансирование и запустим в серию этот проект, - заявил Денис Мантуров.

Глава Бурятии Алексей Цыденов отметил, что поддержка получена и теперь предстоит большая работа.

- Принятые решения позволяют нам с уверенностью сказать, что проект будет реализован в те сроки, на которые мы ориентируемся. Исходя из этого у нашего завода - плотный, насыщенный режим работы в ближайшие годы, - сказал глава региона.

Глава Минпромторга России отметил также ещё один перспективный проект Улан-Удэнского завода, который был презентован на выставке HeliRussia-2018.

- И по проекту лёгкого многоцелевого вертолёта VRT500, который был ещё презентован буквально в прошлом месяце на вертолетной выставке HeliRussia. Сегодня мы подробно на эту тему поговорили, окончательно определили облик реализации этого проекта. У него тоже огромный потенциал и в России, и за рубежом, поэтому рассчитываем, что тот индустриальный задел, который есть в Бурятии, будет с таким руководителем точно развиваться в будущем, а мы будем всячески это поддерживать, - добавил он.

Глава Бурятии поблагодарил министра за содействие и плодотворную работу в Улан-Удэ.

- Я хочу от всех жителей Бурятии поблагодарить Дениса Валентиновича за то, что он нашел время и к нам приехал, за ту политику и ту поддержку, которую министерство промышленности и торговли России нам оказывает. Уже сегодня в рамках этого визита было обещано бюджетное финансирование производства самолета. Мы сейчас входим в процедуру, чтобы попасть в финансирование. Необходимо доводить до серийного образца опытный образец самолета, соответственно, надо пройти НИОКР. Плюс оказана поддержка планов по развитию индустриального парка. Мы увеличиваем площадь, будут включаться дополнительные производственные площади, и будут соответствующие кооперации, распределение производства, - добавил Алексей Цыденов.

На сегодняшний день для создания технопарка правительство Бурятии выделило земельный участок площадью 17,5 га, прилегающий к территории У-УАЗ. В ближайшее время планируется сформировать техническое задание по строительству первого этапа технопарка.

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