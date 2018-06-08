Библиотека Улан-Удэ получила сертификат на 100 тысяч



- Вот уже на протяжении полувека городская библиотека преданно служит читателям, открывая для них дорогу в мир знаний, мудрости и высокой культуры. Ежегодно Центральная городская библиотека реализует десятки интересных культурных проектов, оцифровывает сотни книжных изданий, принимает в своих стенах тысячи читателей. Дорогие работники! От всей души желаю вам здоровья, семейного благополучия, творческого вдохновения, добросовестных и благодарных читателей! – отметил Александр Голков.







В честь юбилея мэр города вручил директору библиотеки Раисе Цыбеновой сертификат на сумму сто тысяч рублей на развитие учреждения.



Также со знаменательной датой библиотеку пришли также поздравить заместитель министра культуры Владимир Емонаков, заместитель руководителя – председатель комитета по социальной и молодёжной политике Светлана Трифонова, председатель комитета по культуре Ирина Ковалёва.



После проведения конвента была организована работа секционных площадок, сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.



В Улан-Удэ прошёл библиотечный конвент «Современный формат общедоступной библиотеки», посвящённый 50-летию Центральной городской библиотеки имени Калашникова. Участниками мероприятия стали Александр Голков – мэр города, гости из Монголии, сотрудники городских и районных библиотек.