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«Оборонлес» в Улан-Удэ не укомплектовал штат пожарной станции

Власть, 
В дело вмешался заместитель генпрокурора России по СФО Иван Семчишин

Управление Генеральной прокуратуры России в Сибирском федеральном округе (СФО) выявлены нарушения федерального законодательства о государственном контроле в сфере охраны лесов во время проверки департамента лесного хозяйства по СФО, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Как выяснила проверка, в марте этого года завышена оценка готовности к пожароопасному сезону уполномоченных органов в республике Бурятия, Красноярского края.

- В Улан-Удэнском и Шелеховском филиалах ФГАУ «Оборонлес» Минобороны России сняты с контроля не исполненные ФГАУ «Управление лесного хозяйства» Минобороны России предписания, содержащие требования доукомплектовать штат пожарно-химических станций, - уточняют в прокуратуре.

В Иркутской области не приняты меры в отношении должностных лиц министерства лесного комплекса за неоснащения технологическими средствами, вспомогательными материалами, техникой, оборудованием, инвентарём в соответствии с нормативами ряда пожарно-химических станций второго и третьего типа.

Без внимания Департамента оставлены вопросы недостаточной численности работников пожарных служб КГСАУ «Забайкаллесхоз», государственных лесных инспекторов в Забайкальском крае.

- С целью устранения выявленных нарушений закона заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Иван Семчишин внёс представление руководителю Департамента лесного хозяйства по Сибирскому федеральному округу. Рассмотрение представления находится на контроле управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Сибирском федеральном округе, - заключают в республиканской прокуратуре. 
 
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