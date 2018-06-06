Сотрудники государственного архива Бурятии просят финансовой помощи у местных чиновников. Деньги нужны на ремонт хранилищ документов, передаёт ОТР
Помещения, в которых находятся около миллиона документов, сейчас перегружены. Поэтому архивариусы, хоть это и не по правилам, вынуждены ставить вдоль стен дополнительные стеллажи, чтобы разместить все бумаги. Этой весной власти выделили архиву дополнительные помещения. Это два бывших бомбоубежища в центре города. Площадь каждого – 500 квадратных метров. Но сейчас они непригодны для нужд архива, на их ремонт нужно 16 миллионов рублей. И еще пять, чтобы купить три сотни стеллажей и коробки под документы.
- Мы, конечно, рады, что, наконец-то, вопрос сдвинулся с мертвой точки, что у нас помещение есть, которое в оперативном управлении находится и уже рассматриваем вопрос о выделении денег на капитальный ремонт помещения, - говорит Бутит Жалсанова, директор Государственного архива Бурятии.
Решение о выделении денег на июньской сессии должны принять депутаты Народного Хурала Бурятии. Если это произойдет, то, по мнению директора архива, через пару лет они справят новоселье. Но даже в этом случае проблема не будет решена полностью. Этих площадей хватит не дольше, чем на пять лет.
Госархиву Бурятии необходимы новые помещения
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