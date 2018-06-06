В районе Бурятии с нарушениями эксплуатировали дамбу и берегозащиту

Многочисленные нарушения выявила природоохранная прокуратура



Северобайкальская межрайонная природоохранная прокуратура со специалистами Ростехнадзора проверила установила, что в собственности Северо-Байкальского района имеется два гидротехнических сооружения - берегозащита озера Байкал у посёлка Нижнеангарск и защитная дамба у села Уоян.



На основании визуального осмотра дамбы установлено, что объект частично разрушен, местами - полностью. По качественным характеристикам объект оценили как опасный.



Орган местного самоуправления перед разработкой декларации безопасности гидротехнического сооружения не провёл обследование. Поэтому отсутствуют сведения о возможных последствиях в результате повреждений и возникновении чрезвычайной ситуации.



Администрация района не представила в Забайкальское управление Ростехнадзора декларацию безопасности берегозащиты, которая относится к гидротехническим сооружениям III класса опасности.



Выявлены многочисленные нарушения при эксплуатации обоих сооружений. К примеру, на данных объектах не разработаны мероприятия по предотвращению аварии, не проводится мониторинг показателей состояния и регулярные обследования, не установлены критерии безопасности, отсутствуют правила эксплуатации, согласованные с Забайкальским управлением Ростехнадзора, не созданы материальные резервы, предназначенные для ликвидации аварии, не обеспечивается квалификация работников, необходимая для безопасной эксплуатации.



В Северобайкальский городской суд направлено исковое заявление о возложении обязанности устранить нарушения законодательства о безопасности гидротехнических сооружений. Требования прокуратуры удовлетворены в полном объёме.



Виновное должностное лицо комитета по управлению муниципальным хозяйством администрации района» оштрафовано за нарушение требований к обеспечению безопасности гидротехнических сооружений.



Также прокурорской проверкой установлено, что правительство Бурятии в 2012 году администрации района передало берегоукрепление и защиту участков берега озера Байкал в Северобайкальском районе протяженностью 4,8 км.



В нарушение закона органом местного самоуправления данное сооружение не внесено в реестр муниципального имущества, меры по его оформлению в собственность и содержанию не принимались.



По итогам рассмотрения представления, внесённого природоохранным прокурором главе района, приняты меры по устранению выявленных нарушений, сообщает Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура.

