Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

06 Июня

05 Июня

Популярное

В районе Бурятии с нарушениями эксплуатировали дамбу и берегозащиту

В районе Бурятии с нарушениями эксплуатировали дамбу и берегозащиту
Власть,  Фото:pixabay.com
Многочисленные нарушения выявила природоохранная прокуратура

Северобайкальская межрайонная природоохранная прокуратура со специалистами Ростехнадзора проверила установила, что в собственности Северо-Байкальского района имеется два гидротехнических сооружения - берегозащита озера Байкал у посёлка Нижнеангарск и защитная дамба у села Уоян.

На основании визуального осмотра дамбы установлено, что объект частично разрушен, местами - полностью. По качественным характеристикам объект оценили как опасный.

Орган местного самоуправления перед разработкой декларации безопасности гидротехнического сооружения не провёл обследование. Поэтому отсутствуют сведения о возможных последствиях в результате повреждений и возникновении чрезвычайной ситуации.

Администрация района не представила в Забайкальское управление Ростехнадзора декларацию безопасности берегозащиты, которая относится к гидротехническим сооружениям III класса опасности.

Выявлены многочисленные нарушения при эксплуатации обоих сооружений. К примеру, на данных объектах не разработаны мероприятия по предотвращению аварии, не проводится мониторинг показателей состояния и регулярные обследования, не установлены критерии безопасности, отсутствуют правила эксплуатации, согласованные с Забайкальским управлением Ростехнадзора, не созданы материальные резервы, предназначенные для ликвидации аварии, не обеспечивается квалификация работников, необходимая для безопасной эксплуатации.

В Северобайкальский городской суд направлено исковое заявление о возложении обязанности устранить нарушения законодательства о безопасности гидротехнических сооружений. Требования прокуратуры удовлетворены в полном объёме.

Виновное должностное лицо комитета по управлению муниципальным хозяйством администрации района» оштрафовано за нарушение требований к обеспечению безопасности гидротехнических сооружений.

Также прокурорской проверкой установлено, что правительство Бурятии в 2012 году администрации района передало берегоукрепление и защиту участков берега озера Байкал в Северобайкальском районе протяженностью 4,8 км.

В нарушение закона органом местного самоуправления данное сооружение не внесено в реестр муниципального имущества, меры по его оформлению в собственность и содержанию не принимались.

По итогам рассмотрения представления, внесённого природоохранным прокурором главе района, приняты меры по устранению выявленных нарушений, сообщает Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура.
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В районе Бурятии с нарушениями эксплуатировали дамбу и берегозащиту
В районе Бурятии с нарушениями эксплуатировали дамбу и берегозащиту
Власть, 06.06.2018
Многочисленные нарушения выявила природоохранная прокуратура
Музеи Бурятии раскритиковали (Видео)
Музеи Бурятии раскритиковали (Видео)
Власть, 06.06.2018
Экспонаты учреждений культуры нуждаются в реставрации, однако в Бурятии трудится только один реставратор
Власти Читы отказали в пикете на площади Ленина против распределения в детсады
Власть, 05.06.2018
Власти Читы не согласовали на площади Ленина пикет родителей, чьи дети не попали в детские сады, который планировалось провести 10 июня, сообщается 5 июня в ответе на заявку о проведении мероприятия, подписанном заместителем руководителя администрации города Александром Глущенко
Объявлен конкурс в Общественную палату Бурятии
Объявлен конкурс в Общественную палату Бурятии
Власть, 05.06.2018
У желающих есть больше месяца, чтобы подать заявку
Бурятская таможня проверила пункт древесины
Бурятская таможня проверила пункт древесины
Власть, 05.06.2018
Начальник Бурятской таможни посетил отгрузку древесины в Северо-Байкальском районе
В Бурятии стали известны результаты праймериз
В Бурятии стали известны результаты праймериз
Власть, 05.06.2018
«Байкал-Dailу» представляет результаты голосования на всех 33 одномандатных округах
Народный Хурал Бурятии определился с датой выборов
Народный Хурал Бурятии определился с датой выборов
Власть, 05.06.2018
Голосование, согласно законодательству, пройдёт в сентябре
Депутата Хурала Бурятии Абушеева лишили мандата за судимость
Депутата Хурала Бурятии Абушеева лишили мандата за судимость
Власть, 05.06.2018
Вступил в силу приговор суда, вынесенный ему за мошенничество
Глава минпромторга России посетит Улан-Удэ
Глава минпромторга России посетит Улан-Удэ
Власть, 04.06.2018
8 июня министр промышленности и торговли России Денис Мантуров посетит с рабочим визитом Бурятию
В Бурятию приехали гости форума «Байкальское гостеприимство»
В Бурятию приехали гости форума «Байкальское гостеприимство»
Власть, 04.06.2018
Сегодня в правительстве Бурятии проходит V-й юбилейный форум гостинично-туристской отрасли «Байкальское гостеприимство». Участников и гостей форума поприветствовал глава республики Алексей Цыденов
МЧС и Буддийская Сангха России подписали соглашение о сотрудничестве
Власть, 04.06.2018
Сегодня в Улан-Удэ состоялось подписание соглашения между главным управлением МЧС России по Бурятии и Буддийской традиционной Сангхой России в области предупреждения стихийных бедствий, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и ликвидации их последствий
Общевойсковой армии ВВО в Бурятии вручили новое боевое знамя
Власть, 04.06.2018
Главной задачей для армии сейчас является подготовка к участию в манёврах «Восток-2018» и учении «Селенга», подчеркнули на мероприятии
Глава Росздравнадзора посетил больницы Бурятии
Глава Росздравнадзора посетил больницы Бурятии
Власть, 04.06.2018
В конце встречи он оставил письменный отзыв
Алексею Цыденову подарили куклу-оберег на «Байкальском хороводе»
Алексею Цыденову подарили куклу-оберег на «Байкальском хороводе»
Власть, 04.06.2018
Главу Бурятии также заинтересовала ковбойская шляпа на ярмарке-фестивале в Этнографическом музее. «Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
Бурятия: Итоги Праймериз-2018 (Онлайн)
Бурятия: Итоги Праймериз-2018 (Онлайн)
Власть, 04.06.2018
Это политическое представление надо было пережить.  «Байкал-Dailу» рассказывал обо всём самом интересном в режиме онлайн-трансляции

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Кадастровая палата просит заявителей указывать адрес электронной почты
29.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Проспектовские головары. Или «За козла ответишь»
29.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
«Лаборатория РОСТа – доказательство потенциала Сергея Левицкого»
28.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
Библионочь» ради мероприятия, а не ради людей
04.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Чиновники Бурятии. Головары vs Садисты. Оба хуже(с)
28.04.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Оценить госуслуги филиала можно на портале «Ваш контроль»
27.04.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Художник
Дороги, которые нас выбирали
24.04.2018
Загрузка...
^