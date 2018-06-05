Власти Читы не согласовали на площади Ленина пикет родителей, чьи дети не попали в детские сады, который планировалось провести 10 июня, сообщается 5 июня в ответе на заявку о проведении мероприятия, подписанном заместителем руководителя администрации города Александром Глущенко
- Место проведения запланированного вами пикета администрацией города не согласовывается в связи с тем, что на площади Ленина проводятся мероприятия, — говорится в ответе.
Какие именно мероприятия будут проходить на площади с 12.00 до 14.00 – именно это время было заявлено организаторами – Александр Глущенко не уточнил.
В качестве альтернативы он предложил желающим выйти на площадь Труда на КСК, сообщает ИА «Чита.ру».
Власти Читы отказали в пикете на площади Ленина против распределения в детсады
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