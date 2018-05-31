Подтвердились факты «скупки» голосов Андреем Банзароном
Сегодня состоялся оргкомитет «Единой России» по праймериз. Собравшиеся обсуждали нарушение правил проведения праймериз в отношении кандидата Андрея Банзарона по 14 избирательному округу. Главным решением стало то, что Банзарона сняли с праймериз, таким образом, лишив его возможности участвовать в выборах в Народный Хурал.
Как сообщал «Байкал-Daily», Банзарона заподозрили в «скупке голосов». Эти факты подтвердились, на оргкомитете присутствовали свидетели. Кроме того, обнаружились факты «скупки» голосов по электронному голосованию. Ситуацию отслеживает движение «За честный праймериз» под руководством депутата Хурала Михаила Гергенова.
По информации активистов движения, «услуга» стоила 300 рублей. По их данным, только в электронном виде было подано более пятисот заявление от лиц без определённого места жительства.
Как сообщал «Байкал-Dailу», 3 июня в Бурятии состоится открытое предварительное голосование по отбору кандидатов от партии «Единая Россия» в Народный Хурал. По 33 округам на праймериз выдвинулись 223 человека.
В Бурятии одного кандидата «Единой России» сняли с праймериз
Власть, Фото:
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