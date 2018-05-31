В Бурятии одного кандидата «Единой России» сняли с праймериз

Читают сейчас

В Бурятии стартовал цикл мероприятий к 95-летию республики Власть, Сегодня началась работа Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 95-летию со дня образования Бурятии. Конференция открывает цикл праздничных мероприятий, приуроченных к празднованию юбилея

Опыт Бурятии в борьбе с омулёвыми браконьерами обсудят в Иркутске Власть, Впервые 30 мая Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура проводит открытый форум по проблемам охраны, добычи и воспроизводства байкальских эндемиков: омуля и нерпы

После резни в Улан-Удэ СКР предлагает упразднить анонимность в интернете Власть, В следственном комитете России рассказали о статистике попыток самоубийств среди несовершеннолетних и предложили меры по ограничению свободы информации в СМИ и интернете в целом