Известная шахматистка выдвигается в Народный Хурал Бурятии



Инна Ивахинова - не герой-одиночка. За ней целая спортивная династия. Дедушка - основатель бурятской национальной школы борьбы – ему 92, но он крепок и бодр, папа - шахматист и самбист, мама стреляет из лука, сестра - коллега по шахматной доске.



Вся семья родом из Тункинского района, здесь родились и познакомились её папа и мама, а Инна приезжала сюда на каникулы. Отдыхала и проводила сеансы одновременной игры, сообщает АРД.



2 года назад, имея блестящие перспективы на мировом уровне, Инна прекратила развивать личную карьеру шахматистки и посвятила себя обучению детей - открыла шахматную школу. Раньше она была примером для юных спортсменов, а теперь тренирует их и помогает им добиваться успеха. В школе так же преподают папа и сестра Инны - это семейное дело. А, вот, учатся ребята не только из Бурятии! Мальчик из Тывы - уже двукратный чемпион Сибири, призёр первенства мира и серебряный призёр первенства России по быстрым шахматам. Также в прошлом году четверо воспитанников Инны Ивахиновой вошли в высшую лигу.



Кандидат в депутаты Народного Хурала



Жители Тунки и Оки измучены политической ситуацией. Пока двое делили власть, проводили шаманские обряды на изгнание соперника и создавали коалиции, простые жители вынуждены были справляться со своими проблемами как могли. Обстановка накалилась так, что Алексею Цыденову пришлось лично вмешаться в ситуацию. Он провёл антикризисный выезд в Тункинский район и решил целый ряд проблем.



Глава республики назначил временного управляющего районом - зампреда по социальному развитию Вячеслава Цыбикжапова. Инициировал референдум жителей по подтверждению полномочий действующего главы района Ивана Альхеева, который на время подготовки этого референдума ушёл в отпуск.



И одним из самых важных результатов этой поездки стал запуск достаточно громких и открытых разбирательств по незаконной передаче имущества Тункинского района в частную собственность. Над этими вопросами работают органы правопорядка, начались следственные процессы.



Глава региона остановил раскачивающийся и затянувшийся конфликт, но политическая ситуация всё равно оставалась неоднозначной. И на тот момент не было человека, который не принадлежал бы ни к одной из сторон и мог бы вновь объединить всех жителей района.



Поэтому появление среди кандидатов в депутаты Окинского и Тункинского районов Инны Ивахиновой стало для политических сил неожиданным, а для жителей – желанным.



Самой Инне решение далось нелегко - ей опять предстояло отодвинуть свои личные спортивные амбиции - в этот раз тренерские - на второй план и при удачном раскладе посвятить себя жизни двух районов. И она сделала выбор в пользу общества.



Посещение районов



На прошлой неделе Инна Ивахинова приехала на округ, где участвовала в дебатах. Она высказала свою позицию, ответила на вопросы и расположила к себе общественный совет. В обоих районах её приняли хорошо, а на дебатах в Оке, которые переросли в полноценную встречу с избирателями, зрители аплодировали шахматистке. Из гордости за успешную землячку, в знак уважения её роду (дедушку Инны чтут и благодарят за вклад в развитие культуры борьбы) и за обещание лоббировать строительство стадиона в Орлике.



После дебатов Инна должна была вернуться в Улан-Удэ, но приняла решение остаться на какое-то время, чтобы лучше познакомиться с районом, его жителями и их проблемами. С последними она столкнулась сразу по приезду в Орлик - из-за непогоды в райцентре аварийно отключили свет.



Как считают жители районов, её подход и отношение к этому делу, стальной характер спортсменки и умение побеждать, логика и стратегическое мышление шахматиста не оставляют сомнений: Инна – тот самый депутат, который сегодня так нужен Тунке и Оке. Депутат, который сможет сплотить вокруг себя местных жителей, который действительно хочет решать проблемы родной земли, сообщает АРД.

