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В Кабанском районе определились с четвёркой кандидатов в Хурал Бурятии

В Кабанском районе определились с четвёркой кандидатов в Хурал Бурятии
Власть, 
Прежних депутатов хотят заменить на инициативных

Кабанский район хочет обновить своё представительство в Народном Хурале полностью, сообщает АТВ. Заменить двух старых депутатов-одномандатников на четверых молодых и инициативных. Кандидаты собрали своих сторонников для обсуждения проблем района и получения первых наказов.

Кабанский район разбит на два избирательных округа – 7 и 8. Четверо претендентов, которые выдвинули свои кандидатуры, объединились в единую команду. Для более плодотворного решения проблем кабанцев.

- Поселок Селенгинск выглядит как нерадивая хозяйка. К приходу гостей мы очищаем внешние улицы, а то что там где-то под шифоньером никто не замечает. Вопрос такой: как вообще будет решаться проблема мусора, но не только в поселке, но и в Кабанском районе? - говорит местная жительница.

Лилия Деева, генеральный директор ОАО «Селенгинский ЦКК»: «Я вижу решение вообще, не надо строить полигоны, чтобы наши дети потом травились как в Подмосковье, меня это как женщину, мать, бабушку это возмущает! Надо строить мусорперерабатывающие заводы».

- Если Селенгинск - нерадивая хозяйка, то Бабушкин - вообще пьяница. Страх смотреть, вы же были у нас, какие предложения у вас, как преобразить хотя бы что ли? - сетуют жители.



Валерий Тимофеев, заместитель начальника Восточно-Сибирской железной дороги: «Есть ряд проектов, которые нужно пропустить через законодательное собрание, через народный Хурал, чтобы подготовить для развития данное предприятие. Нужно принять управленческие решения. И те инвестиции, которые планируются на развитие полигона, развитие железной дороги, пустить на рельсосварочный поезд. А продукция рельсосварочного поезда очень нужна».

Замглавы администрации Кабанского района достались самые каверзные вопросы. Это и неудивительно – уже несколько лет Дмитрий Швецов в рабочем порядке решает проблемы жителей. Одна из них – по доступности медицины.

Дмитрий Швецов, первый заместитель руководителя администрации МО «Кабанский район»: «Способы решения серьезных проблем и в сфере медицины, хотя это не относится к полномочиям муниципального района есть. Самый яркий пример, что в содружестве муниципалитетов и государственно-частного партнерства, в Селенге мы смогли открыть гемодиализный центр».

Как верно отметил Дмитрий Швецов – только в содружестве, сообща можно решать крупные проблемы, которые стоят перед районом. И по повышению качества жизни в районе, и для развития бизнеса.

Дмитрий Турченюк, генеральный директор АТВ: «Для этого нужно, чтобы в Народном Хурале была сильная команда. Чтобы она могла отстаивать интересы людей, интересы своего района. Это основная задача сформировать именно такую команду, которая поддержит позитивный настрой и вектор, который задал Глава республики за короткий срок».
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