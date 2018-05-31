В Улан-Удэ не отчитались о приёме на работу экс-госслужащего

В дело вмешалась прокуратура



Как выяснила прокурорская проверка, при приёме на работу бывшего госслужащего в ООО «Городокъ» нарушили закон.



- Установлено, что в компанию на должность менеджера был принят бывший государственный гражданский служащий. При этом в нарушение требований федерального закона «О противодействии коррупции» новый работодатель не сообщил в десятидневный срок о заключении трудового договора с бывшим госслужащим. Соответствующее уведомление представителю нанимателя работника по последнему месту его службы не направлено, - сообщают в пресс-службе республиканской прокуратуры.



Генерального директора оштрафовали на 20 тысяч рублей.

