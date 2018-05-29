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Горсовет Улан-Удэ незаконно согласовывал замов сити-менеджера

Горсовет Улан-Удэ незаконно согласовывал замов сити-менеджера
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
После вмешательства прокуратуры устав города приведён в соответствие с действующим федеральным законодательством

Устав Улан-Удэ предусматривал процедуру согласования горсоветом кандидатов для назначения на должность заместителей руководителя администрации города.

Но по закону о местном самоуправлении глава администрации руководит органом на принципах единоначалия.

- При этом на федеральном уровне отсутствует нормативный правовой акт, предоставляющий право представительному органу местного самоуправления каким-либо образом участвовать в исполнительно-распорядительных действиях главы муниципального образования или администрации местного самоуправления, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

Прокуратура Бурятии  принесла протест в Улан-Удэнский горсовет на эти положения устава. Депутаты утвердили изменения в документе, он приведён в соответствие с действующим федеральным законодательством.
горсовет Улан-Удэ
 
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