После вмешательства прокуратуры устав города приведён в соответствие с действующим федеральным законодательством
Устав Улан-Удэ предусматривал процедуру согласования горсоветом кандидатов для назначения на должность заместителей руководителя администрации города.
Но по закону о местном самоуправлении глава администрации руководит органом на принципах единоначалия.
- При этом на федеральном уровне отсутствует нормативный правовой акт, предоставляющий право представительному органу местного самоуправления каким-либо образом участвовать в исполнительно-распорядительных действиях главы муниципального образования или администрации местного самоуправления, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Прокуратура Бурятии принесла протест в Улан-Удэнский горсовет на эти положения устава. Депутаты утвердили изменения в документе, он приведён в соответствие с действующим федеральным законодательством.
Горсовет Улан-Удэ незаконно согласовывал замов сити-менеджера
Власть, Фото:
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