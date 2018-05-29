Горсовет Улан-Удэ незаконно согласовывал замов сити-менеджера

После вмешательства прокуратуры устав города приведён в соответствие с действующим федеральным законодательством



Устав Улан-Удэ предусматривал процедуру согласования горсоветом кандидатов для назначения на должность заместителей руководителя администрации города.



Но по закону о местном самоуправлении глава администрации руководит органом на принципах единоначалия.



- При этом на федеральном уровне отсутствует нормативный правовой акт, предоставляющий право представительному органу местного самоуправления каким-либо образом участвовать в исполнительно-распорядительных действиях главы муниципального образования или администрации местного самоуправления, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.



Прокуратура Бурятии принесла протест в Улан-Удэнский горсовет на эти положения устава. Депутаты утвердили изменения в документе, он приведён в соответствие с действующим федеральным законодательством.



Читают сейчас

ЮНЕСКО потребует от России ответить за Байкал Власть, ЮНЕСКО выразила серьезное беспокойство по поводу изменения предельно допустимых показателей колебания уровня воды озера Байкал и сокращения его водоохранной зоны

РАЛХ: Около 94% лесных пожаров в Бурятии тушат в первые сутки Власть, С начала этого пожароопасного сезона в Бурятии по сравнению с 2017 годом отмечается значительное сокращение количества лесных пожаров на 24% - до 178 с 233

В Бурятии чиновники отказывали вдове ветерана в жилье под предлогом пожара Власть, Прокурор Бичурского района по обращению местной жительницы провёл проверку исполнения законодательства о мерах социальной поддержки

Посол Ватикана рассказал МИД России о визите в Бурятию Власть, 28 мая заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко принял Апостольского нунция в РФ Челестино Мильоре по его просьбе

В Бурятии погибшего на пожаре сотрудника лесхоза представят к госнаграде Власть, По поручению Алексея Цыденова агентство лесного хозяйства готовит документы на представление к государственной награде посмертно сотрудника Верхне-Баргузинского лесхоза Валерия Жанцанова, проявившего мужество и героизм при спасении своего коллеги на тушении лесного пожара в Курумканском районе

Глава Якутии подал в отставку Власть, Республика оказалась в числе регионов с самым высоким уровнем протестного голосования на президентских выборах

В Улан-Удэ ищут деньги на сохранение этнографического музея Власть, В Бурятии под угрозой закрытия один из самых больших в стране этнографических комплексов – музей народов Забайкалья. Там гниют и разваливаются старинные усадьбы. Денег на реставрацию экспонатов власти не удаётся найти уже много лет

В Бурятии эксперимент по доставке почты дронами повторят 30 мая Власть, Эксперимент по доставке почтовых отправлений дронами в Бурятии повторят после поведенной работы над ошибками

Путин похвалил Бурятию за инвестклимат Власть, Президент России, рассказывая главам государств и правительств зарубежных стран об экономическом развитии страны, отметил Бурятию

В Бурятии проведут учёт численности редких птиц в заказнике Власть, Глава Бурятии Алексей Цыденов в рамках Петербургского международного экономического форума подписал соглашение о взаимодействии с Фондом поддержки прикладных экологических разработок и исследований «Озера Байкал»

Цыденов: Сокращение водоохранной зоны Байкала не опасно для озера Власть, Сокращение водоохранной зоны Байкала и исключение из ее границ населенных пунктов не повлечет ущерб экологии озера, но облегчит жизнь местному населению. Такое мнение высказал ТАСС в интервью в рамках Санкт-Петербургского экономического форума (ПМЭФ) глава Бурятии Алексей Цыденов

Власти Бурятии готовятся к празднованию столетия ВЛКСМ Власть, 24 мая в здании правительства Бурятии состоялось заседание по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 100–летию Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодёжи