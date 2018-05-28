ЮНЕСКО потребует от России ответить за Байкал

ЮНЕСКО выразила серьезное беспокойство по поводу изменения предельно допустимых показателей колебания уровня воды озера Байкал и сокращения его водоохранной зоны



Поскольку профильный комитет не получил данных комплексных исследований, на основе которых были приняты эти скандальные правительственные постановления, на ближайшей сессии Комитета Всемирного наследия в Бахрейне будет сделаны серьёзные заявления. Такой вывод можно сделать из уже обнародованного проекта решения 42-й сессии, передаёт ИА REGNUM.



Комментируя ИА REGNUM ситуацию, член Ангаро-Байкальского бассейнового совета, российский координатор международной экологической коалиции «Реки без границ» Александр Колотов с удовлетворением отметил:



- Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО в своем проекте решения по Байкалу учел многие замечания и предложения нашей коалиции «Реки без границ», однако некоторые формулировки, на наш взгляд, все еще нуждаются в корректировке, и мы постараемся их изменить уже непосредственно в ходе 42-й сессии Комитета Всемирного наследия в Бахрейне.



Главный фактор нашей обеспокоенности — непрозрачный и волюнтаристский характер решений российского правительства в отношении Байкала, что вызывает сомнения в их обоснованности. В проекте решения ЮНЕСКО прямо указывается, что недавно принятое решение о сокращении водоохранной зоны озера Байкал может способствовать повышению давления на уже нарушенные экосистемы, однако полномасштабной экологической оценки так и не было представлено.



Также в Центр Всемирного наследия ЮНЕСКО не было представлено на рецензию исследование, обосновывающее понижение минимально допустимой отметки уровня воды в Байкале, отсутствует оценка воздействия на окружающую среду Особой экономической зоны, расположенной вблизи или на пересечении с Байкалом, нет информации о стратегической экологической оценке о совокупном воздействии существующих и будущих проектов, угрожающих Байкалу.



Поэтому на своей сессии в Бахрейне Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО будет рекомендовать потребовать у России выполнить все необходимые экологические оценки в полном объеме и представить их Центру Всемирного наследия на рецензию Международного союза охраны природы.



Более того, в проекте решения ЮНЕСКО даже обозначен предельный срок, к которому Россия должна выполнить свои обязательства по Байкалу, — 1 декабря 2019 года.



Надеюсь, новый состав российского правительства и Минприроды России выберут в качестве своего приоритета не конфронтацию с ЮНЕСКО по вопросу охраны озера Байкал, а бережный подход к сохранению уникальной экосистемы и препятствование дальнейшему увеличению антропогенной нагрузки на Байкал и прилегающую к нему природную территорию, — заключил координатор международной экологической коалиции «Реки без границ» Александр Колотов.



Напомним, постановление, которым установлены дифференцированные максимальный и минимальный уровни воды в озере в зависимости от условий водности (нормальной, экстремально высокой и экстремально низкой), глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал 29 декабря 2017 года.



