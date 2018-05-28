РАЛХ: Около 94% лесных пожаров в Бурятии тушат в первые сутки

С начала этого пожароопасного сезона в Бурятии по сравнению с 2017 годом отмечается значительное сокращение количества лесных пожаров на 24% - до 178 с 233
Площадь, пройденная огнем, снизилась в 11 раз - до 10,4 тыс га с 115,8 тыс га. Об этом в понедельник на планерном совещании у главы Бурятии доложил руководитель агентства лесного хозяйства Александр Мартынов.
- Средняя площадь одного пожара в этом году составляет 59 га, что (в 8,4 раза) меньше, чем в 2017 году, когда было 497 га, - отметил руководитель РАЛХ.
Что касается оперативности тушения пожаров в первые сутки, то, по словам Александра Мартынова, в этом году она составила около 94%, в то время как в 2017 году – 82%.
Сегодня в республике действует один лесной пожар в Баунтовском районе на площади 437 га.
- Решением республиканской комиссией по ЧС этот пожар оставлен под наблюдением в «зоне контроля, - пояснил Александр Мартынов.
Основной причиной возникновения лесных пожаров в республике по-прежнему остается человеческий фактор. Вместе с тем, выявлены два пожара, которые возникли от гроз, что, по словам руководителя РАЛХ, не характерно для мая. Шесть возгораний начались от линейных объектов – от движения тепловозов, от падения деревьев на линии электропередач.
- Исходя из этого, оперативным штабом республики принято решение о проверке всех линейных объектов, где есть угроза падения деревьев. Выданы предписания тем лицам, которые обслуживают эти линейные объекты, особенно линии электропередач, - подчеркнул руководитель агентства.
С целью профилактики лесных пожаров по поручению Главы Бурятии большое внимание уделено оборудованию мест отдыха, как на землях лесного фонда, так и возле населенных пунктов. В общей сложности создано 267 таких мест. Проведена дополнительная работа по установке аншлагов и шлагбаумов при въездах в лес. В условиях действия особого противопожарного режима РАЛХ решены вопросы, связанные с пребыванием организованных туристических групп в лесу, теперь они регистрируются в лесничествах.
С начала года проведено 5765 рейдов, выявлено 1188 нарушений, составлено 1132 протокола об административных нарушениях, рассмотрено 302 административных дела. Сумма наложенных штрафов составила 1 млн 278 тыс рублей, сообщает пресс-служба правительства РБ.
- С учетом трагедии, которая произошла в Курумканском районе, мы сегодня на всех лесосеках, где ведется заготовка древесины, проводим тотальную проверку на предмет соблюдения правил пожарной безопасности. Эту работу мы планируем закончить до 15 июня, - резюмировал Александр Мартынов.
РАЛХ: Около 94% лесных пожаров в Бурятии тушат в первые сутки
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