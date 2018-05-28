В Бурятии чиновники отказывали вдове ветерана в жилье под предлогом пожара

Прокурор Бичурского района по обращению местной жительницы провёл проверку исполнения законодательства о мерах социальной поддержки



Установлено, что женщина состояла на учете граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, как вдова ветерана боевых действий на территории Афганистана, имела право на получение мер социальной поддержки в виде обеспечения за счет средств федерального бюджета жилым помещением. В связи с тем, что её квартира была непригодной для проживания, она вынуждена была проживать в жилом помещении дочери.



Неоднократные обращения вдовы ветерана в администрацию поселения, региональное министерство социальной защиты населения с просьбой предоставить положенные по закону денежные средства результатов не принесли.



Отказ в улучшении жилищных условий чиновники мотивировали тем, что все документы, подтверждающие постановку на учет в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий, уничтожены пожаром, произошедшим в здании сельской администрации в ноябре 2011 года.



В связи с утратой документов прокурор Бичурского района обратился в суд с заявлением об установлении факта, подтверждающего право женщины на улучшение жилья.



Суд согласился с исковыми требованиями прокурора. Жилищной комиссией министерства социальной защиты населения Бурятии вдове ветерана боевых действий предоставлен сертификат на улучшение жилищных условий, сообщает пресс-служба прокуратуры.

